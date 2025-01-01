- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringCompare
함수는 두 문자열을 비교하고 비교 결과를 정수 형식으로 반환합니다.
|
int StringCompare(
Parameter
string1
[in] 첫번째 문자열.
string2
[in] 두번째 문자열.
case_sensitive=true
[in] 대소문자 모드 선택. true라면, "A">"a" 입니다. false라면, "A"="a" 입니다. 기본적으로 값은 true와 같습니다.
반환값
- string1<string2 이라면 -1
- string1=string2 이라면 0
- string1>string2 이라면 1
참고
문자열은 심볼별로 비교되고 심볼은 현재 코드 페이지에 따라 알파벳 순서로 비교됩니다.
예:
|
void OnStart()
