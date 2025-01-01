문서화섹션
함수는 두 문자열을 비교하고 비교 결과를 정수 형식으로 반환합니다.

int  StringCompare(
   const string&  string1,                 // 비교에서의 첫째 줄
   const string&  string2,                 // 비교에서의 둘째 줄
   bool           case_sensitive=true      // 비교를 위한 대/소문자 구분 모드 선택
   );

Parameter

string1

[in]  첫번째 문자열.

string2

[in]  두번째 문자열.

case_sensitive=true

[in]  대소문자 모드 선택. true라면, "A">"a" 입니다. false라면, "A"="a" 입니다. 기본적으로 값은 true와 같습니다.

반환값

  • string1<string2 이라면 -1
  • string1=string2 이라면 0
  • string1>string2 이라면 1

참고

문자열은 심볼별로 비교되고 심볼은 현재 코드 페이지에 따라 알파벳 순서로 비교됩니다.

예:

void OnStart()
  {
//--- apple 과 home 중 어떤 것이 큽니까?
   string s1="Apple";
   string s2="home";
 
//--- 대소문자 비교 
   int result1=StringCompare(s1,s2);
   if(result1>0) PrintFormat("대소문자 비교: %s > %s",s1,s2);
   else
     {
      if(result1<0)PrintFormat("대소문자 비교: %s < %s",s1,s2);
      else PrintFormat("대소문자 비교: %s = %s",s1,s2);
     }
 
//--- 대소문자 비교
   int result2=StringCompare(s1,s2,false);
   if(result2>0) PrintFormat("대소문자 비교: %s > %s",s1,s2);
   else
     {
      if(result2<0)PrintFormat("대소문자 비교: %s < %s",s1,s2);
      else PrintFormat("대소문자 비교: %s = %s",s1,s2);
     }
/* 결과:
    대소문자 비교: Apple < home
    대소문자 비교: Apple < home
*/
  }

