|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWrite.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- 스크립트를 시작할 때 입력 매개 변수의 창을 표시합니다.
#property script_show_inputs
//--- 터미널에서 데이터를 수신하기 위한 매개 변수
input string InpSymbolName="EURUSD"; // 통화
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // 타임프레임
input int InpFastEMAPeriod=12; // 빠른 EMA 기간
input int InpSlowEMAPeriod=26; // 느린 EMA 기간
input int InpSignalPeriod=9; // 차이 평균 기간
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // 가격 유형
input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // 데이터 복사 시작 날짜
//--- 파일에 데이터를 쓰기 위한 매개 변수
input string InpFileName="MACD.csv"; // 파일명
input string InpDirectoryName="Data"; // 디렉토리명
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish; // 데이터 복사 종료일
bool sign_buff[]; // 시그널 배열 (true - 매수, false - 매도)
datetime time_buff[]; // 시그널 배열의 도착 시간
int sign_size=0; // 시그널 배열 사이즈
double macd_buff[]; // 지표 값 배열
datetime date_buff[]; // 지표 날짜 배열
int macd_size=0; // 지표 배열 사이즈
//--- 종료 시간은 현재 시간
date_finish=TimeCurrent();
//--- MACD 지표 핸들 수신
ResetLastError();
int macd_handle=iMACD(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpFastEMAPeriod,InpSlowEMAPeriod,InpSignalPeriod,InpAppliedPrice);
if(macd_handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- 지표 핸들을 수신하지 못함
PrintFormat("지표 핸들 수신 시 오류 발생. Error code = %d",GetLastError());
return;
}
//--- 지표가 모든 값을 계산할 때까지 루프에 있음
while(BarsCalculated(macd_handle)==-1)
Sleep(10); // 지표가 모든 값을 계산할 수 있도록 일시 중지
//--- 일정 기간 동안 지표 값을 복제
ResetLastError();
if(CopyBuffer(macd_handle,0,InpDateStart,date_finish,macd_buff)==-1)
{
PrintFormat("지표값 복제 실패. Error code = %d",GetLastError());
return;
}
//--- 지표값에 적절한 시간을 복제
ResetLastError();
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)
{
PrintFormat("시간 값 복제 실패. Error code = %d",GetLastError());
return;
}
//--- 지표의 메모리를 비움
IndicatorRelease(macd_handle);
//--- 버퍼 사이즈 수령
macd_size=ArraySize(macd_buff);
//--- 데이터를 분석하고 지표 시그널을 배열에 저장합니다
ArrayResize(sign_buff,macd_size-1);
ArrayResize(time_buff,macd_size-1);
for(int i=1;i<macd_size;i++)
{
//--- 매수 시그널
if(macd_buff[i-1]<0 && macd_buff[i]>=0)
{
sign_buff[sign_size]=true;
time_buff[sign_size]=date_buff[i];
sign_size++;
}
//--- 매도 시그널
if(macd_buff[i-1]>0 && macd_buff[i]<=0)
{
sign_buff[sign_size]=false;
time_buff[sign_size]=date_buff[i];
sign_size++;
}
}
//--- 지표 값을 쓰기 위해 파일을 엽니다(파일이 없을 경우 자동으로 생성됨)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s 파일을 쓸 수 있습니다",InpFileName);
PrintFormat("파일 경로: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- 첫째, 시그널의 수를 씁니다
FileWrite(file_handle,sign_size);
//--- 시그널에 대한 시간 및 값을 파일에 기록
for(int i=0;i<sign_size;i++)
FileWrite(file_handle,time_buff[i],sign_buff[i]);
//--- 파일 닫기
FileClose(file_handle);
PrintFormat("데이터가 작성됐습니다, %s 파일이 닫힙니다",InpFileName);
}
else
PrintFormat("%s 파일 열기 실패, 에러 코드 = %d",InpFileName,GetLastError());
}