terminal_info

연결된 MetaTrader 5 클라이언트 터미널 상태 및 설정을 가져옵니다.

terminal_info()

반환 값

명명된 튜플 구조(이름 지정된 튜플)의 형식으로 정보를 반환합니다. 오류가 발생하면 None을 반환합니다. 오류에 대한 정보는 last_error()를 사용하여 얻을 수 있습니다.

참고

이 함수는 TerminalInfoInteger, TerminalInfoDoubleTerminalInfoDouble을 사용하여 한 번의 호출로 얻을 수 있는 모든 데이터를 반환합니다.

예:

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
# MetaTrader 5 패키지에 데이터 표시
print("MetaTrader5 패키지 작성자: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 패키지 버전: ",mt5.__version__)
# MetaTrader 5 패키지에 데이터 표시
print("MetaTrader5 패키지 작성자: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 패키지 버전: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5 터미널과의 연결 설정
if not mt5.initialize():
    print("initialize() 실패, 오류 코드 =",mt5.last_error())
    quit()
 
# MetaTrader 5 버전에서 데이터 표시
print(mt5.version())
# 터미널 설정 및 상태에 대한 정보 표시
terminal_info=mt5.terminal_info()
if terminal_info!=None:
    # 터미널 데이터를 '있는 그대로' 표시
    print(terminal_info)
    # 목록 형태로 데이터 표시
    print("Show terminal_info()._asdict():")
    terminal_info_dict = mt5.terminal_info()._asdict()
    for prop in terminal_info_dict:
        print("  {}={}".format(prop, terminal_info_dict[prop]))
    print()
   # 딕셔너리를 데이터프레임으로 변환하여 출력
    df=pd.DataFrame(list(terminal_info_dict.items()),columns=['property','value'])
    print("terminal_info() as dataframe:")
    print(df)
 
# MetaTrader 5 터미널 연결 종료
mt5.shutdown()
 
 
결과:
MetaTrader5 패키지 작성자:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 패키지 버전:  5.0.29
[500, 2366, '20 Mar 2020']
TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True,....
Show terminal_info()._asdict():
  community_account=True
  community_connection=True
  connected=True
  dlls_allowed=False
  trade_allowed=False
  tradeapi_disabled=False
  email_enabled=False
  ftp_enabled=False
  notifications_enabled=False
  mqid=False
  build=2366
  maxbars=5000
  codepage=1251
  ping_last=77850
  community_balance=707.10668201585
  retransmission=0.0
  company=MetaQuotes Software Corp.
  name=MetaTrader 5
  language=Russian
  path=E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
  data_path=E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
  commondata_path=C:\Users\Rosh\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
 
terminal_info() as dataframe:
                속성                      값
0       community_account                       True
1    community_connection                       True
2               connected                       True
3            dlls_allowed                      False
4           trade_allowed                      False
5       tradeapi_disabled                      False
6           email_enabled                      False
7             ftp_enabled                      False
8   notifications_enabled                      False
9                    mqid                      False
10                  build                       2367
11                maxbars                       5000
12               codepage                       1251
13              ping_last                      80953
14      community_balance                    707.107
15         retransmission                   0.063593
16                company  MetaQuotes Software Corp.
17                   name               MetaTrader 5
18               language                    Russian
 

