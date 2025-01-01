ObjectsDeleteAll

지정된 유형의 지정된 차트 하위 창에서 모든 개체를 제거합니다.

int ObjectsDeleteAll(

long chart_id,

int sub_window=-1,

int type=-1

);

개체 이름에 접두사를 사용하여 지정된 유형의 모든 개체를 제거합니다.

int ObjectsDeleteAll(

long chart_id,

const string prefix,

int sub_window=-1,

int object_type=-1

);

Parameter

chart_id

[in] 차트 식별자. 0은 현재 차트를 의미합니다.

prefix

[in] 개체명의 접두사. 이름이 이 문자 집합으로 시작하는 모든 개체가 차트에서 제거됩니다. 접두사를 'name' 또는 'name*'으로 지정할 수 있으며 – 두 변수 모두 동일하게 작동합니다. 빈 문자열을 접두사로 지정하면 가능한 모든 이름을 가진 개체가 제거됩니다.

sub_window=-1

[in] 차트 하위 창의 번호. 0은 주 차트 창을 의미하며 -1은 주 창을 포함하여 차트의 모든 하위 창을 의미합니다.

type=-1

[in] 객체 유형. 값은 ENUM_OBJECT 열거값 중 하나일 수 있습니다. -1은 모든 유형을 의미합니다.

반환값

삭제된 개체 수를 반환합니다. 에러에 대한 자세한 내용은 GetLastError()를 참조하십시오.

참고

이 함수는 동기식 호출을 사용합니다. 이는 이 함수가 호출하기 전에 이 차트에 대해 대기한 모든 명령의 실행을 대기하므로 이 함수는 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 차트에서 많은 개체로 작업할 때는 이 기능을 고려해야 합니다.