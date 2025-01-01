#include <Trade\Trade.mqh>

#define MAGIC (123)



//--- 입력 매개변수

input string InpFileNameOK = "ok.wav"; // success audio file

input string InpFileNameErr = "timeout.wav"; // error audio file

input ENUM_ORDER_TYPE InpOrderType = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // order type

input double InpLots = 0.1; // lots



//--- 글로벌 변수

CTrade ExtTrade;



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 심볼 설정에 따라 실행에 따른 매직 및 주문 유형을 설정합니다.

ExtTrade.SetExpertMagicNumber(MAGIC);

ExtTrade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());

//--- 소리 재생으로 주문을 하거나 포지션에 진입하는 함수를 호출합니다.

OrderSendWithAudio();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 이 함수는 주문을 하거나 포지션을 오픈합니다 |

//| 성공 또는 오류 소리를 재생합니다. |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderSendWithAudio(void)

{

bool res=true;

MqlTick tick= {};



ResetLastError();

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

PlaySound(InpFileNameErr);

return;

}

//--- 서버에 요청을 보냅니다

switch(InpOrderType)

{

case ORDER_TYPE_BUY :

res=ExtTrade.Buy(InpLots);

break;

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT :

res=ExtTrade.BuyLimit(InpLots,NormalizeDouble(tick.ask-100*Point(),Digits()));

break;

case ORDER_TYPE_BUY_STOP :

res=ExtTrade.BuyStop(InpLots,NormalizeDouble(tick.ask+100*Point(),Digits()));

break;

case ORDER_TYPE_SELL :

res=ExtTrade.Sell(InpLots);

break;

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT :

res=ExtTrade.SellLimit(InpLots,NormalizeDouble(tick.bid+100*Point(),Digits()));

break;

case ORDER_TYPE_SELL_STOP :

res=ExtTrade.SellStop(InpLots,NormalizeDouble(tick.bid-100*Point(),Digits()));

break;

default :

res=false;

}

if(!res)

Print("Error ",GetLastError());

Print(ExtTrade.ResultRetcodeDescription());



//--- 요청이 수락되면 ok.wav 사운드를 재생합니다.

if(ExtTrade.ResultRetcode()==TRADE_RETCODE_DONE)

PlaySound(InpFileNameOK);

else

PlaySound(InpFileNameErr);

}