- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolName
심볼의 이름을 반환.
|
string SymbolName(
매개변수
pos
[in] 심볼의 주문 번호.
선택됨
[in] 요청 코드. 값이 true이면 심볼은 MarketWatch에서 선택된 심볼 목록에서 불러져 옵니다. 값이 false이면 심볼이 일반 목록에서 제거됩니다.
값 반환
심볼 이름이 포함된 string 유형의 값.
예:
|
#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"