SymbolName

심볼의 이름을 반환.

string  SymbolName(
   int   pos,          // 목록에 숫자를 기입
   bool  selected      // true - 오직 MarketWatch 내의 심볼인 경우
   );

매개변수

pos

[in] 심볼의 주문 번호.

선택됨

[in] 요청 코드. 값이 true이면 심볼은 MarketWatch에서 선택된 심볼 목록에서 불러져 옵니다. 값이 false이면 심볼이 일반 목록에서 제거됩니다.

값 반환

심볼 이름이 포함된 string 유형의 값.

예:

#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 서버 심볼 검색 결과의 플래그를 설정합니다.
   bool found = false;
   
//--- 모든 서버 심볼 목록에서 'SYMBOL_NAME' 심볼을 찾습니다.
   int total = SymbolsTotal(false);
   for(int i=0i<totali++)
     {
//--- 루프 인덱스로 목록에서 심볼명을 가져옵니다.
      string name = SymbolName(ifalse);
      
//--- 이것이 원하는 심볼이라면 목록의 이름과 위치를 저널에 보내고 루프를 종료합니다.
      if(name == SYMBOL_NAME)
        {
         PrintFormat("The '%s' symbol was found in the list of server symbols at index %d"namei);
         found = true;
         break;
        }
     }
     
//--- 서버에서 심볼을 찾을 수 없으면 종료하기 전에 이를 보고합니다.
   if(!found)
      PrintFormat("The '%s' symbol was not found on the server."SYMBOL_NAME);
  }