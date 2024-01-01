SendNotification

"알림" 탭에서 MetaQuotes ID가 지정된 모바일 터미널로 푸시 알림을 보냅니다.

bool SendNotification(

string text

);

매개 변수

텍스트

[in] 알림 텍스트. 메시지 길이는 255자를 초과할 수 없습니다.

반환값

터미널에서 알림이 성공적으로 전송된 경우 true이고, 오류가 발생한 경우 false를 반환합니다. 알림 푸시 실패후 확인시, GetLastError ()는 다음 오류 중 하나를 반환할 수 있습니다

4515 – ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,

4516 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,

4517 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,

4518 – ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.

참고

SendNotification() 함수에는 초당 2회 이하의 요청과 분당 10회 이하의 요청이라는 엄격한 사용 제한이 설정되어 있습니다. 사용 빈도 모니터링은 다이내믹합니다. 제한 위반 시 함수가 비활성화될 수 있습니다.

SendNotification() 함수는 Strategy Tester에서 작동하지 않습니다.

예: