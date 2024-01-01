- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
"알림" 탭에서 MetaQuotes ID가 지정된 모바일 터미널로 푸시 알림을 보냅니다.
|
bool SendNotification(
매개 변수
텍스트
[in] 알림 텍스트. 메시지 길이는 255자를 초과할 수 없습니다.
반환값
터미널에서 알림이 성공적으로 전송된 경우 true이고, 오류가 발생한 경우 false를 반환합니다. 알림 푸시 실패후 확인시, GetLastError ()는 다음 오류 중 하나를 반환할 수 있습니다
- 4515 – ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,
- 4516 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,
- 4517 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,
- 4518 – ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.
참고
SendNotification() 함수에는 초당 2회 이하의 요청과 분당 10회 이하의 요청이라는 엄격한 사용 제한이 설정되어 있습니다. 사용 빈도 모니터링은 다이내믹합니다. 제한 위반 시 함수가 비활성화될 수 있습니다.
SendNotification() 함수는 Strategy Tester에서 작동하지 않습니다.
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+