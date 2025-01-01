MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseColumnName
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseColumnName
인덱스별로 필드명을 가져옵니다.
bool DatabaseColumnName(
Parameters
request
[in] DatabasePrepare()에서 수신된 요청 핸들.
column
[in] 요청에서의 필드 인덱스. 필드 넘버링은 0부터 시작하며 DatabaseColumnsCount() - 1을 초과할 수 없습니다.
name
[out] 필드명 작성 변수.
반환 값
성공하면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 가져오려면 GetLastError()를 사용하며, 가능한 응답은 다음과 같습니다:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – 잘못된 요청 핸들;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – '칼럼' 인덱스가 DatabaseColumnsCount() -1을 초과함.
참고
이 값은 '요청'을 위해 예비적으로 하나 이상의 DatabaseRead() 요청을 한 경우에만 얻을 수 있습니다.
