DatabaseColumnName

인덱스별로 필드명을 가져옵니다.

bool  DatabaseColumnName(
   int      request,     // DatabasePrepare에서 수신된 요청 핸들
   int      column,      // 요청에서의 필드 인덱스
   string&  name         // 필드명을 수신하는 변수에 대한 레퍼런스
   );

Parameters

request

[in] DatabasePrepare()에서 수신된 요청 핸들.

column

[in]  요청에서의 필드 인덱스. 필드 넘버링은 0부터 시작하며 DatabaseColumnsCount() - 1을 초과할 수 없습니다.

name

[out]  필드명 작성 변수.

반환 값

성공하면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 가져오려면 GetLastError()를 사용하며, 가능한 응답은 다음과 같습니다:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – 잘못된 요청 핸들;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  – '칼럼' 인덱스가 DatabaseColumnsCount() -1을 초과함.

참고

이 값은 '요청'을 위해 예비적으로 하나 이상의 DatabaseRead() 요청을 한 경우에만 얻을 수 있습니다.

