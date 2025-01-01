//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 기능 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- DAT 확장자를 사용하여 파일을 선택할 수 있는 대화 상자 열기

string selected_files[];

if(!FileSelectDialog("다운로드할 파일을 선택", NULL,

"Data files (*.dat)|*.dat|All files (*.*)|*.*",

FSD_ALLOW_MULTISELECT, selected_files, "tester.dat")>0)

{

Print("파일이 선택되지 않음. Exit");

return;

}

//--- 파일의 사이즈를 가져오기

ulong filesize[];

int filehandle[];

int files=ArraySize(selected_files);

ArrayResize(filesize, files);

ZeroMemory(filesize);

ArrayResize(filehandle, files);

double total_size=0;

for(int i=0; i<files; i++)

{

filehandle[i]=FileOpen(selected_files[i], FILE_READ|FILE_BIN);

if(filehandle[i]!=INVALID_HANDLE)

{

filesize[i]=FileSize(filehandle[i]);

//PrintFormat("%d, %s handle=%d %d bytes", i, selected_files[i], filehandle[i], filesize[i]);

total_size+=(double)filesize[i];

}

}

//--- 파일의 공통 크기를 확인

if(total_size==0)

{

PrintFormat("총 파일의 크기가 0입니다. Exit");

return;

}



//--- 공통 터미널 폴더에서 데이터베이스 생성 또는 열기

string filename="dat_files.sqlite";

int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " 코드와함께 열기 실패 ", GetLastError());

return;

}

else

Print("데이터베이스: ", filename, " 성공적으로 열림");

//--- FILES 테이블이 있는 경우 삭제

if(DatabaseTableExists(db, "FILES"))

{

//--- 테이블 삭제

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE FILES"))

{

Print("코드가 있는 테이블 FILES을 삭제하는데 실패 ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- FILES 테이블을 생성

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE FILES("

"NAME TEXT NOT NULL,"

"SIZE INT NOT NULL,"

"PERCENT_SIZE REAL NOT NULL,"

"DATA BLOB NOT NULL);"))

{

Print("DB: 코드가 있는 FILES을 생성하지 못했습니다 ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- 코드가 있는 FILES 테이블 파일을 생성하지 못했습니다

if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(FILES)", 0)<0)

{

PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(FILES)\") failed, error code=%d at line %d", GetLastError(), __LINE__);

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- 매개변수화된 요청을 생성하여 FILES 테이블에 추가

string sql="INSERT INTO FILES (NAME,SIZE,PERCENT_SIZE,DATA)"

" VALUES (?1,?2,?3,?4);"; // 매개변수 요청

int request=DatabasePrepare(db, sql);

if(request==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d", GetLastError());

Print("SQL 요청: ", sql);

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- 모든 파일을 살펴본 후 FILES 테이블에 추가

bool request_error=false;

DatabaseTransactionBegin(db);

int count=0;

uint size;

for(int i=0; i<files; i++)

{

if(filehandle[i]!=INVALID_HANDLE)

{

char data[];

size=FileReadArray(filehandle[i], data);

if(size==0)

{

PrintFormat("FileReadArray(%s) failed with code %d", selected_files[i], GetLastError());

continue;

}



count++;

//--- 테이블에 파일을 추가하기 전에 매개변수의 값을 설정

if(!DatabaseBind(request, 0, selected_files[i]))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 1, size))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 2, double(size)*100./total_size))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBindArray(request, 3, data))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

//--- 진입 입력 요청을 실행하고 오류를 확인

if(!DatabaseRead(request)&&(GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))

{

PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

else

PrintFormat("%d. %s: %d bytes", count, selected_files[i],size);

//--- 다음 매개변수 업데이트 전에 요청을 재설정

if(!DatabaseReset(request))

{

PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

}

}

//--- 트랜잭션 상태

if(request_error)

{

PrintFormat("테이블 FILES: %d 파일 추가 실패", count);

DatabaseTransactionRollback(db);

DatabaseClose(db);

return;

}

else

{

DatabaseTransactionCommit(db);

PrintFormat("테이블 FILES: %d 파일 추가", count);

}



//--- 데이터베이스 파일을 닫고 이를 알림

DatabaseClose(db);

PrintFormat("데이터베이스: %s 생성되고 마감됨", filename);

}