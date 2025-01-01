문서화섹션
셰이더 입력 설정.

bool  DXShaderInputsSet(
   int         shader,       // 셰이더 핸들
   const int&  inputs[]      // 입력 핸들 배열
   );

매개변수

셰이더

[in] DXShaderCreate()에 생성된 셰이더의 핸들.

inputs[]

[in] DXInputCreate()를 사용하여 생성된 입력 핸들 배열.

값 반환

실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.

주의

입력 매개변수의 크기는 셰이더 코드에 선언된 cbuffer 개채 수와 같아야 합니다.