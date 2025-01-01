문서화섹션
MQL5 リファレンスチャート操作ChartXOnDropped 

ChartXOnDropped

엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트의 X좌표를 반환.

int  ChartXOnDropped();

값 반환

X좌표 값.

주의

왼쪽에서 오른쪽으로 X축 방향.

예를 들어:

   int X=ChartXOnDropped();
   int Y=ChartYOnDropped();
   Print("(X,Y) = ("+X+","+Y+")");

추가 참조

ChartWindowOnDropped, ChartPriceOnDropped, ChartTimeOnDropped