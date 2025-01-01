#define VALUES_TOTAL 31



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 변환을 위한 변수 선언

double value=0; // MathCeil 변환을 위한 실수

int ceil_value=0; // 여기서 결과를 얻습니다.

//--- 실수의 소수점 증분 수만큼 루프에서

for(int i=0; i<VALUES_TOTAL; i++)

{

//--- 숫자 값을 늘리고,

//--- 위에서 가장 가까운 정수 값을 가져옵니다.

//--- 그리고 저널에 제어 값을 표시합니다.

value+=0.1;

ceil_value=(int)MathCeil(NormalizeDouble(value,1));

PrintFormat("value: %.1f, ceil value: %d",value,ceil_value);

/*

결과:

value: 0.1, ceil value: 1

value: 0.2, ceil value: 1

value: 0.3, ceil value: 1

value: 0.4, ceil value: 1

value: 0.5, ceil value: 1

value: 0.6, ceil value: 1

value: 0.7, ceil value: 1

value: 0.8, ceil value: 1

value: 0.9, ceil value: 1

value: 1.0, ceil value: 1

value: 1.1, ceil value: 2

value: 1.2, ceil value: 2

value: 1.3, ceil value: 2

value: 1.4, ceil value: 2

value: 1.5, ceil value: 2

value: 1.6, ceil value: 2

value: 1.7, ceil value: 2

value: 1.8, ceil value: 2

value: 1.9, ceil value: 2

value: 2.0, ceil value: 2

value: 2.1, ceil value: 3

value: 2.2, ceil value: 3

value: 2.3, ceil value: 3

value: 2.4, ceil value: 3

value: 2.5, ceil value: 3

value: 2.6, ceil value: 3

value: 2.7, ceil value: 3

value: 2.8, ceil value: 3

value: 2.9, ceil value: 3

value: 3.0, ceil value: 3

value: 3.1, ceil value: 4

*/

}

}