MathCeil

함수는 위에서 가장 가까운 정수 값을 반환합니다.

double  MathCeil(
   double  val      // 숫자
   );

매개 변수

val

[in]  숫자값.

반환값

값을 초과하거나 같은 최소 정수를 나타내는 숫자 값.

참고

MathCeil() 함수 대신에 ceil()을 사용하실 수 있습니다.

 

예:

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 변환을 위한 변수 선언
   double value=0;                     // MathCeil 변환을 위한 실수
   int    ceil_value=0;                // 여기서 결과를 얻습니다.
//--- 실수의 소수점 증분 수만큼 루프에서
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
//--- 숫자 값을 늘리고,
//--- 위에서 가장 가까운 정수 값을 가져옵니다.
//--- 그리고 저널에 제어 값을 표시합니다.
      value+=0.1;
      ceil_value=(int)MathCeil(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, ceil value: %d",value,ceil_value);
      /*
     결과:
      value0.1ceil value1
      value0.2ceil value1
      value0.3ceil value1
      value0.4ceil value1
      value0.5ceil value1
      value0.6ceil value1
      value0.7ceil value1
      value0.8ceil value1
      value0.9ceil value1
      value1.0ceil value1
      value1.1ceil value2
      value1.2ceil value2
      value1.3ceil value2
      value1.4ceil value2
      value1.5ceil value2
      value1.6ceil value2
      value1.7ceil value2
      value1.8ceil value2
      value1.9ceil value2
      value2.0ceil value2
      value2.1ceil value3
      value2.2ceil value3
      value2.3ceil value3
      value2.4ceil value3
      value2.5ceil value3
      value2.6ceil value3
      value2.7ceil value3
      value2.8ceil value3
      value2.9ceil value3
      value3.0ceil value3
      value3.1ceil value4
      */
     }
  }