|
#define VALUES_TOTAL 31
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 변환을 위한 변수 선언
double value=0; // MathCeil 변환을 위한 실수
int ceil_value=0; // 여기서 결과를 얻습니다.
//--- 실수의 소수점 증분 수만큼 루프에서
for(int i=0; i<VALUES_TOTAL; i++)
{
//--- 숫자 값을 늘리고,
//--- 위에서 가장 가까운 정수 값을 가져옵니다.
//--- 그리고 저널에 제어 값을 표시합니다.
value+=0.1;
ceil_value=(int)MathCeil(NormalizeDouble(value,1));
PrintFormat("value: %.1f, ceil value: %d",value,ceil_value);
/*
결과:
value: 0.1, ceil value: 1
value: 0.2, ceil value: 1
value: 0.3, ceil value: 1
value: 0.4, ceil value: 1
value: 0.5, ceil value: 1
value: 0.6, ceil value: 1
value: 0.7, ceil value: 1
value: 0.8, ceil value: 1
value: 0.9, ceil value: 1
value: 1.0, ceil value: 1
value: 1.1, ceil value: 2
value: 1.2, ceil value: 2
value: 1.3, ceil value: 2
value: 1.4, ceil value: 2
value: 1.5, ceil value: 2
value: 1.6, ceil value: 2
value: 1.7, ceil value: 2
value: 1.8, ceil value: 2
value: 1.9, ceil value: 2
value: 2.0, ceil value: 2
value: 2.1, ceil value: 3
value: 2.2, ceil value: 3
value: 2.3, ceil value: 3
value: 2.4, ceil value: 3
value: 2.5, ceil value: 3
value: 2.6, ceil value: 3
value: 2.7, ceil value: 3
value: 2.8, ceil value: 3
value: 2.9, ceil value: 3
value: 3.0, ceil value: 3
value: 3.1, ceil value: 4
*/
}
}