문서화섹션
MQL5 リファレンスネットワーク関数SendFTP 

SendFTP

FTP 탭의 설정 창에 지정된 주소로 파일을 보냅니다.

bool  SendFTP(
   string  filename,          // ftp로 보낼 파일
   string  ftp_path=NULL      // ftp 카탈로그
   );

매개 변수

filename

[in]   보낸 파일의 이름.

ftp_path=NULL

[in]   FTP 카탈로그. 디렉토리를 입력하지 않으면 설정에 명시된 디렉토리가 사용됩니다.

반환값

오류가 발생하면 'false'를 반환합니다.

참고

발송한 파일은 terminal_directory\MQL5\files 또는 그 하위 폴더에 있어야 합니다. 설정에 FTP 주소 및/또는 액세스 암호가 지정되지 않은 경우 전송이 수행되지 않습니다.

SendFTP() 함수는 Strategy Tester에서는 작동하지 않습니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      SendFTP.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   FILENAME  "SomeFile.bin"
#define   PATH      NULL
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- 터미널에서 FTP 주소로 파일을 보낼 수 있는 권한을 확인합니다.
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_FTP_ENABLED))
     {
      Print("Error. 클라이언트 터미널에 FTP 주소로 메시지를 보낼 수 있는 권한이 없습니다.");
      return;
     }
//--- 파일 보내기
   ResetLastError();
   if(!SendFTP(FILENAMEPATH))
      Print("SendFTP() failed. Error ",GetLastError());
  }