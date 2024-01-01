- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
FTP 탭의 설정 창에 지정된 주소로 파일을 보냅니다.
bool SendFTP(
매개 변수
filename
[in] 보낸 파일의 이름.
ftp_path=NULL
[in] FTP 카탈로그. 디렉토리를 입력하지 않으면 설정에 명시된 디렉토리가 사용됩니다.
반환값
오류가 발생하면 'false'를 반환합니다.
참고
발송한 파일은 terminal_directory\MQL5\files 또는 그 하위 폴더에 있어야 합니다. 설정에 FTP 주소 및/또는 액세스 암호가 지정되지 않은 경우 전송이 수행되지 않습니다.
SendFTP() 함수는 Strategy Tester에서는 작동하지 않습니다.
예:
//+------------------------------------------------------------------+