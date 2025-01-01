문서화섹션
copy_rates_from_pos

지정된 인덱스에서 시작하는 MetaTrader 5 터미널에서 막대 가져옵니다.

copy_rates_from_pos(
   symbol,       // 심볼명
   timeframe,    // 타임프레임
   start_pos,    // 초기 막대 인덱스
   count         // 막대 수
   )

Parameters

symbol

[in]  금융상품명, 예를 들면, "EURUSD". 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.

timeframe

[in]  막대가 요청된 타임프레임. TIMEFRAME 열거값으로 값 설정. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.

start_pos

[in]  데이터를 요청하는 막대의 초기 인덱스. 막대의 번호는 현재에서 과거로 매겨집니다. 그러므로, 0 막대는 현재의 것을 의미합니다. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.

count

[in]  수령할 막대의 수. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.

반환 값

지정된 시간, 시가, 고가, 저가, 종가, tick_volume, spread 및 real_volume 열의 numpy 어레이로 막대를 반환합니다. 오류의 경우 None이 반환됩니다. 오류에 대한 정보는 last_error()를 사용하여 얻을 수 있습니다.

참고

자세한 내용은 CopyRates() 함수를 참조하십시오.

MetaTrader 5 터미널은 차트에서 사용자가 사용할 수 있는 내역 내의 막대를 제공합니다. 사용자가 사용할 수 있는 막대 수는 "최대. 막대, 차트에서의" 매개변수로 설정됩니다.

예:

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5 패키지에 데이터 표시
print("MetaTrader5 패키지 작성자: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 패키지 버전: ",mt5.__version__)
 
# 수집된 데이터를 표 형식으로 표시하기 위해 '수정' 모듈을 가져옵니다
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns', 500# 표시될 칼럼 수
pd.set_option('display.width', 1500)      # 표시할 최대 표 너비
 
# MetaTrader 5 터미널 연결 설정
if not mt5.initialize():
    print("initialize() 실패, 오류 코드 =",mt5.last_error())
    quit()
 
# get 10 GBPUSD D1 bars from the current day
rates = mt5.copy_rates_from_pos("GBPUSD"mt5.TIMEFRAME_D1010)
 
# MetaTrader 5 터미널 연결 종료
mt5.shutdown()
# 수집된 데이터의 각 요소를 새 줄로 표시
print("수집된 데이터를 '있는 그대로' 표시")
for rate in rates:
    print(rate)
 
# 가져온 데이터로 DataFrame 생성
rates_frame = pd.DataFrame(rates)
# 시간(초)을 날짜 시간 형식으로 변환
rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')
 
# 데이터 표시
print("\n데이터와 함께 dataframe 표시")
print(rates_frame
 
결과:
MetaTrader5 패키지 작성자:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 패키지 버전:  5.0.29
 
수집된 데이터를 '있는 그대로' 표시
(1581552000, 1.29568, 1.30692, 1.29441, 1.30412, 68228, 0, 0)
(1581638400, 1.30385, 1.30631, 1.3001, 1.30471, 56498, 0, 0)
(1581897600, 1.30324, 1.30536, 1.29975, 1.30039, 49400, 0, 0)
(1581984000, 1.30039, 1.30486, 1.29705, 1.29952, 62288, 0, 0)
(1582070400, 1.29952, 1.3023, 1.29075, 1.29187, 57909, 0, 0)
(1582156800, 1.29186, 1.29281, 1.28489, 1.28792, 61033, 0, 0)
(1582243200, 1.28802, 1.29805, 1.28746, 1.29566, 66386, 0, 0)
(1582502400, 1.29426, 1.29547, 1.28865, 1.29283, 66933, 0, 0)
(1582588800, 1.2929, 1.30178, 1.29142, 1.30037, 80121, 0, 0)
(1582675200, 1.30036, 1.30078, 1.29136, 1.29374, 49286, 0, 0)
 
데이터와 함께 dataframe 표시
        time     open     high      low    close  tick_volume  spread  real_volume
0 2020-02-13  1.29568  1.30692  1.29441  1.30412        68228       0            0
1 2020-02-14  1.30385  1.30631  1.30010  1.30471        56498       0            0
2 2020-02-17  1.30324  1.30536  1.29975  1.30039        49400       0            0
3 2020-02-18  1.30039  1.30486  1.29705  1.29952        62288       0            0
4 2020-02-19  1.29952  1.30230  1.29075  1.29187        57909       0            0
5 2020-02-20  1.29186  1.29281  1.28489  1.28792        61033       0            0
6 2020-02-21  1.28802  1.29805  1.28746  1.29566        66386       0            0
7 2020-02-24  1.29426  1.29547  1.28865  1.29283        66933       0            0
8 2020-02-25  1.29290  1.30178  1.29142  1.30037        80121       0            0
9 2020-02-26  1.30036  1.30078  1.29136  1.29374        49286       0            0

