지정된 인덱스에서 시작하는 MetaTrader 5 터미널에서 막대 가져옵니다.
|
copy_rates_from_pos(
Parameters
symbol
[in] 금융상품명, 예를 들면, "EURUSD". 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
timeframe
[in] 막대가 요청된 타임프레임. TIMEFRAME 열거값으로 값 설정. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
start_pos
[in] 데이터를 요청하는 막대의 초기 인덱스. 막대의 번호는 현재에서 과거로 매겨집니다. 그러므로, 0 막대는 현재의 것을 의미합니다. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
count
[in] 수령할 막대의 수. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
반환 값
지정된 시간, 시가, 고가, 저가, 종가, tick_volume, spread 및 real_volume 열의 numpy 어레이로 막대를 반환합니다. 오류의 경우 None이 반환됩니다. 오류에 대한 정보는 last_error()를 사용하여 얻을 수 있습니다.
참고
자세한 내용은 CopyRates() 함수를 참조하십시오.
MetaTrader 5 터미널은 차트에서 사용자가 사용할 수 있는 내역 내의 막대를 제공합니다. 사용자가 사용할 수 있는 막대 수는 "최대. 막대, 차트에서의" 매개변수로 설정됩니다.
예:
|
from datetime import datetime
더 보기
CopyRates, copy_rates_from, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range