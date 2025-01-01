//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 모든 계정 포지션에 의한 루프

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- 해당 속성에 액세스할 포지션을 자동으로 선택하여 다음 포지션의 티켓을 가져옵니다.

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- 포지션 유형을 가져오고 포지션 문자열 속성 목록의 헤더를 표시합니다.

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("String properties of an open position %s #%I64u:", type, ticket);



//--- 헤더 아래에서 선택한 포지션의 모든 문자열 속성을 인쇄

PositionPropertiesStringPrint(15);

}

/*

결과:

String properties of an open position Buy #2810798881:

Symbol: EURUSD

Comment: Test PositionGetString

External ID:

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 저널에서 선택한 포지션의 문자열 속성 표시| |

//+------------------------------------------------------------------+

void PositionPropertiesStringPrint(const uint header_width=0)

{

uint w=0;

string header="";

string value="";



//--- 헤더 텍스트와 헤더 필드의 너비를 정의합니다.

//--- 헤더 너비가 0과 같은 함수에 전달되면 너비는 헤더 줄 크기 + 1이 됩니다.

header="Symbol:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- 저널에 지정된 헤더 너비를 가진 포지션 심볼을 가져오고 표시합니다.

if(!PositionGetString(POSITION_SYMBOL, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);



//--- 포지션 코멘트를 저널에 표시합니다.

header="Comment:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetString(POSITION_COMMENT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);



//--- 외부 시스템의 포지션 ID를 저널에 표시

header="External ID:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetString(POSITION_EXTERNAL_ID, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);

}