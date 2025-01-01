- CharToString
DoubleToString
숫자 값을 텍스트 문자열로 변환.
|
string DoubleToString(
매개변수
값
[in] 플로팅 포인트가 있는 값
자릿수
[in] 정확도 서식. 자릿수 값이 0과 16 사이의 범위에 있는 경우, 지정된 자릿수의 숫자 문자열 표시가 포인트 뒤에 표시됩니다. 자릿수 값이 -1에서 -16 사이의 범위에 있는 경우, 소수점 뒤에 지정된 자릿수로 구성된 과학적 형식의 숫자를 문자열로 나타냅니다. 다른 모든 경우 문자열 값은 소수점 뒤에 8자리입니다.
값 반환
지정된 정확도의 숫자를 나타내는 기호를 포함하는 문자열.
예를 들어:
|
Print("DoubleToString(120.0 + M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));
추가 참조