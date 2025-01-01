문서화섹션
MQL5 リファレンス変換関数DoubleToString 

DoubleToString

숫자 값을 텍스트 문자열로 변환.

string  DoubleToString(
   double  value,      // 숫자
   int     digits=8    // 소수점 아래 자릿수
   );

매개변수

[in]  플로팅 포인트가 있는 값

자릿수

[in]  정확도 서식. 자릿수 값이 0과 16 사이의 범위에 있는 경우, 지정된 자릿수의 숫자 문자열 표시가 포인트 뒤에 표시됩니다. 자릿수 값이 -1에서 -16 사이의 범위에 있는 경우, 소수점 뒤에 지정된 자릿수로 구성된 과학적 형식의 숫자를 문자열로 나타냅니다. 다른 모든 경우 문자열 값은 소수점 뒤에 8자리입니다.

값 반환

지정된 정확도의 숫자를 나타내는 기호를 포함하는 문자열.

 

예를 들어:

   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));
   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,16));
   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-16));
   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-1) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-1));
   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-20) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-20));

추가 참조

NormalizeDouble, StringToDouble