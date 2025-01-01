MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseTableExists
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseTableExists
데이터베이스에 테이블이 있는지 확인.
|
bool DatabaseTableExists(
매개변수
database
[in] DatabaseOpen()로 수신된 데이터베이스 핸들.
table
[in] 테이블 이름.
반환 값
성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환. 오류 코드를 가져오려면 GetLastError()를 사용해야 하며, 가능한 응답은 다음과 같습니다:
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – 테이블 이름이 지정되지 않음(빈 문자열 또는 NULL);
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – 요청을 UTF-8 문자열로 변환 중에 오류 발생;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – 내부 데이터베이스 오류;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - 유효하지 않은 데이터베이스 핸들;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) - 요청 실행 오류;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) - 테이블이 존재하지 않음 (오류가 아니라, 정상적 완료).
