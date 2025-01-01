문서화섹션
DatabaseTableExists 

DatabaseTableExists

데이터베이스에 테이블이 있는지 확인.

bool  DatabaseTableExists(
   int     database,      // DatabaseOpen에서 수신된 데이터베이스 핸들
   string  table          // 테이블 이름
   );

매개변수

database

[in] DatabaseOpen()로 수신된 데이터베이스 핸들.

table

[in]  테이블 이름.

반환 값

성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환. 오류 코드를 가져오려면 GetLastError()를 사용해야 하며, 가능한 응답은 다음과 같습니다:

  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               –  테이블 이름이 지정되지 않음(빈 문자열 또는 NULL);
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – 요청을 UTF-8 문자열로 변환 중에 오류 발생;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – 내부 데이터베이스 오류;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)   - 유효하지 않은 데이터베이스 핸들;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)               -  요청 실행 오류;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)    - 테이블이 존재하지 않음 (오류가 아니라, 정상적 완료).

