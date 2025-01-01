- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
EnumToString
모든 유형의 열거값을 텍스트 형식으로 변환.
string EnumToString(
매개변수
값
[in] 열거값의 모든 유형.
값 반환
열거형 텍스트를 나타내는 string. 오류 메시지를 받으려면 GetLastError() 함수를 호출.
주의
함수는 _LastError 변수에서 다음 오류 값을 설정할 수 있습니다:
- ERR_INTERNAL_ERROR – 실행 환경의 오류
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – 메모리가 부족하여 작업을 완료할 수 없음
- ERR_INVALID_PARAMETER – 열거형 값의 이름을 허용할 수 없음
예를 들어:
enum interval // 명명된 상수의 열거
