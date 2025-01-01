SymbolInfoString

지정된 심볼에 해당하는 속성을 반환. 함수의 2가지 변수가 있습니다.

1. 속성 값을 즉시 반환.

string SymbolInfoString(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING prop_id

);

2. 함수의 성공 여부에 따라 true 또는 false를 반환 성공하면 마지막 매개변수에서 참조로 전달된 자리표시자 변수에 속성 값이 배치됩니다.

bool SymbolInfoString(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING prop_id,

string& string_var

);

매개변수

이름

[in] 심볼 이름.

prop_id

[in] 심볼 속성 식별자. 값은 ENUM_SYMBOL_INFO_STRING 열거 값 중 하나일 수 있습니다.

string_var

[out] 요청된 속성 값을 수신하는 string 유형 변수.

값 반환

string 유형 값. 실행에 실패한 경우 오류에 대한 정보는 다음 GetLastError() 기능을 사용하여 얻을 수 있습니다:

5040 – 심볼 이름을 지정하기 위한 잘못된 문자열 매개변수,

4301 – 알 수 없는 심볼(금융 상품),

4302 – "마켓 감시(Market Watch)"에서 심볼이 선택되지 않음(사용 가능한 심볼의 목록에서 찾을 수 없음),

4303 – 유효하지 않은 심볼 속성 식별자

주의

마지막 틱에 대한 정보를 가져오는 데 함수를 사용하는 경우 SymbolInfoTick()을 사용하는 것이 좋습니다. 터미널이 트레이딩 계좌에 연결되어 있기 때문에 아직 단 한 개의 시세도 나타나지 않았을 수 있습니다. 이 경우 요청된 값은 무한합니다.

대부분의 경우, 사용자가 한 번의 호출 동안 요청, 입찰, 마지막, 볼륨 및 마지막 틱 도착 시간 값을 받을 수 있도록 하는 SymbolInfoTick() 기능을 사용해도 충분합니다.

예: