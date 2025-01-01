당사 팬 페이지에 가입하십시오
2쌍 상관관계 EA는 BTC/USD와 ETH/USD를 거래하는 무료 전문가 어드바이저로, 가격 상관관계를 활용합니다. EA는 쌍이 갈라질 때 거래를 개시하고 다시 정렬되면 청산하여 최소한의 노력으로 거래를 자동화합니다.
PriceVar%는 가격과 이동 평균 간의 백분율 차이를 측정하도록 설계된 지표로, 기준값과 관련된 시장 움직임의 강도를 강조합니다.
대칭 정규화 오실레이터.
NRTR 보기로 만든 추세 표시기(닉 라이포크 후행 역방향).
2011 자동 트레이딩 챔피언십의 전문가 고문.
파워 밸런스(BOP)는 2001년 이고르 리브신이 각 캔들에서 매수자와 매도자 간의 힘의 균형을 측정하기 위해 처음 개발한 지표입니다.
이 스크립트는 표준 메타트레이더 5 최적화 기능을 확장하여 복잡한 사용자 정의 기준(표본 내 및 표본 외 기간, 고급 지표 및 통계 테스트 등으로 구분)에 따라 전략을 평가할 수 있는 테스터 스크립트입니다.
마지막과 두 번째 상단에 피보 가중치를 설정할 수 있는 지그재그 표시기입니다.
NVI(마이너스 거래량 지수)는 거래량 감소를 유가증권 가격 변동과 연관시킵니다.
행렬 작업을 위한 라이브러리: 행렬 생성 및 행렬을 사용한 기본 연산(덧셈, 뺄셈, 곱셈, 반전)을 할 수 있습니다.
Showing different ways of the Aroon values calculation
Rsi 표시기
Logify는 EA 및 지표의 디버깅, 추적, 모니터링을 간소화하도록 설계된 MQL용 로깅 라이브러리입니다. 로그 수준, 유연한 형식 및 여러 핸들러를 지원하여 차트나 터미널에서 직접 구조화되고 사용자 지정 가능하며 정리된 로그를 제공합니다. MQL 프로젝트에 쉽게 통합할 수 있는 가볍고 우아한 솔루션입니다.
양수 거래량 지수(PVI)는 거래량 증가를 유가증권의 가격 변동과 연관시킵니다.
쿼리 결과 처리와 함께 모든 기록 데이터에 대한 액세스를 구성하는 다중 통화 전문가 어드바이저 기능 모듈입니다.
모든 막대에서 계산되는 머레이 레벨과 레벨 계산 기간을 선택할 수 있는 기능입니다.
상승하는 이평선 아래에서 삼키는 막대가 발생 - 매수 거래 - Buy Trade
이 EA는 외환 및 암호화폐 시장의 1분(M1) 차트에서 고빈도 거래를 위해 설계되었습니다. RSI 및 캔들 패턴을 사용하여 매수 및 매도 신호를 식별하고 시장 변동성에 따라 동적 손절, 이익실현 및 추적손절로 거래를 자동으로 실행합니다.
더 큰 기간의 값을 더 작은 기간에 표시하는 범용 이동 평균입니다.
수직 수평 필터(VHF)는 시장이 방향성 또는 정체 단계에 있는지 여부를 보여줍니다.
디지털 필터와 회귀 이동 평균을 기반으로 한 MA의 조합입니다.
3 Ema 이동 평균으로 추세 변화를 확인하는 RSI 확인
MT5용 트레이딩 서버 연결 해제 알림 유틸리티입니다.
RSI(상대 강도 지수) 기술 지표를 기반으로 값을 표시하는 진동형 인디케이터입니다.
신호 라인이 있는 일반적인 정규화된 오실레이터입니다.
존 엘러스의 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩 향상을 위한 최첨단 DSP 기술" 책에서 타원 필터를 수정했습니다.
그래픽 개체 "비문"(OBJ_LABEL)을 통해 표시되는 간단한 시계입니다.
선형 회귀 알고리즘을 사용하는 정규화되지 않은 오실레이터.
모든 인기 캔들 패턴을 감지하고 표시하는 인디케이터
평균화 알고리즘을 선택할 수 있는 데마크 인디케이터는 동적으로 변경 가능한 과매도 및 과매수 레벨을 색상으로 표시합니다.
이 지표는 기술 지표인 WPR(윌리엄스 퍼센트 범위)과 RSI(상대강도지수) 데이터를 기반으로 차트에 색깔 화살표로 거래 신호를 표시합니다.
지정된 통화 차트에 상관관계가 있는 통화 차트를 표시하는 인디케이터입니다. 현재 막대만 표시됩니다. 컬러/흑백 모드를 설정할 수 있습니다. 또한 EURUSD 및 USDCHF를 쌍처럼 취급하기 위한 통화 반전도 지원합니다.
이 메타트레이더용 EA(전문가 조언자)는 RSI, ATR, 이동평균 등 여러 보조지표를 조합하여 높은 확률의 매매 기회를 포착합니다. 동적 랏 사이징, 추적손절, 실적 기반 조정 기능을 갖추고 있어 변동성이 큰 시장 상황에서 매매 결정을 최적화하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 맞춤화되어 있습니다.
키보드 단축키를 사용하는 MT5의 수동 스캘핑을 위한 경량 도구
CNetMLP 클래스는 다층 퍼셉트론(MLP)을 구현합니다.
존 엘러스의 저서 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩 향상을 위한 최첨단 DSP 기술"에 나오는 하나의 차트에 두 개의 이동평균(리드와 그 EMA 평균)을 표시한 지표입니다.
존 엘러스의 저서 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩 향상을 위한 최첨단 DSP 기술"에 나오는 두 가지 이동평균 지표입니다.
이 라이브러리는 백테스팅 중에 구성 가능한 손익 임계값에 따라 계좌 잔고를 재설정하여 소품 트레이딩 회사 시나리오를 시뮬레이션하고 분석을 위해 재설정 결과를 기록합니다.
역사적 인물인 주세페 타르디오의 이름을 딴 타르디오봇 V1.05는 삼각 차익거래 전략을 사용하는 메타트레이더 5용 전문가용 어드바이저입니다.