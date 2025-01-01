포지션 티켓. 새로 연 각 위치에 고유 번호가 할당되었습니다. 서버의 서비스 작업으로 인해 티켓이 변경된 경우를 제외하고 일반적으로 위치를 여는 데 사용되는 주문의 티켓과 일치합니다(예: 위치가 다시 열리는 스왑 충전). 위치를 여는 데 사용되는 순서를 찾으려면 POSITION_IDENTIFIER 속성을 적용합니다.



POSITION_TICKET 값은 MqlTradeRequest::position에 해당합니다.