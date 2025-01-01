포지션 속성
거래 작업을 수행하면 포지션이 열리거나, 그 볼륨 및/또는 방향이 변경되거나 사라집니다. 거래 작업은 주문에 따라 OrderSend() 기능이 거래 요청 형태로 발송되어 진행됩니다. 각 재무 보안 (기호)에 대해 하나의 열린 포지션만 사용할 수 있습니다. 포지션에는 PositionGet...() 함수로 읽을 수 있는 속성 집합이 있습니다.
다음 함수의 경우: PositionGetInteger()
ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER
|
식별자
|
설명
|
유형
|
POSITION_TICKET
|
포지션 티켓. 새로 연 각 위치에 고유 번호가 할당되었습니다. 서버의 서비스 작업으로 인해 티켓이 변경된 경우를 제외하고 일반적으로 위치를 여는 데 사용되는 주문의 티켓과 일치합니다(예: 위치가 다시 열리는 스왑 충전). 위치를 여는 데 사용되는 순서를 찾으려면 POSITION_IDENTIFIER 속성을 적용합니다.
POSITION_TICKET 값은 MqlTradeRequest::position에 해당합니다.
|
long
|
POSITION_TIME
|
포지션 공개 시간
|
datetime
|
POSITION_TIME_MSC
|
포지션 열림 시간(밀리초)은 1970년 1월 1일 이후입니다
|
long
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
포지션 변경 시간
|
datetime
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
위치 변경 시간(밀리초)은 1970년 1월 1일 이후입니다
|
long
|
POSITION_TYPE
|
포지션 유형
|
POSITION_MAGIC
|
포지션 매직 넘버 (ORDER_MAGIC 참조)
|
long
|
POSITION_IDENTIFIER
|
포지션 식별자는 다시 열린 각 포지션에 할당된 고유 번호입니다. 그것은 수명 주기 동안 변하지 않으며, 포시션을 열기 위해 사용되는 주문의 티켓에 해당합니다.
포지션 식별자는 열기, 수정 또는 닫기에 사용되는 각 주문(ORDER_POSITION_ID) 및 거래(DEAL_POSITION_ID)로 지정됩니다. 이 속성을 사용하여 포지션과 관련된 주문 및 거래를 검색할 수 있습니다.
네팅(Netting) 모드에서 포지션을 반전할 때(단일 안/밖 트레이드를 사용), POSITION_IDENTIFIER는 변경되지 않습니다. 그러나 POSITION_TICKET 은 반전을 초래한 주문의 티켓으로 대체됩니다. 위험회피 모드에서 포지션 반전은 제공되지 않습니다.
|
long
|
POSITION_REASON
|
포지션 오프닝 이유
다음 함수의 경우: PositionGetDouble()
|
식별자
|
설명
|
유형
|
POSITION_VOLUME
|
포지션 볼륨
|
double
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
포지션 시가
|
double
|
POSITION_SL
|
열린 포지션의 Stop Loss 레벨
|
double
|
POSITION_TP
|
열린 포지션의 Take Profit 레벨
|
double
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
포지션 기호의 현재 가격
|
double
|
POSITION_SWAP
|
누적 스왑
|
double
|
POSITION_PROFIT
|
현재 수익
|
double
다음 함수의 경우: PositionGetString()
|
식별자
|
설명
|
유형
|
POSITION_SYMBOL
|
포지션의 기호
|
string
|
POSITION_COMMENT
|
포지션 코멘트
|
string
|
POSITION_EXTERNAL_ID
|
외부 거래 시스템(거래소)에서 위치 식별자
|
string
열린 포지션(매수 또는 매도)의 방향은 ENUM_POSITION_TYPE 열거값으로 지정됩니다. 열린 포지션의 유형을 얻으려면 PositionGetInteger() 함수를 POSITION_TYPE 수정자와 함께 사용합니다.
|
식별자
|
설명
|
POSITION_TYPE_BUY
|
매수
|
POSITION_TYPE_SELL
|
매도
포지션을 여는 이유는 POSITION_REASON 속성에 포함되어 있습니다. 데스크탑 터미널, 모바일 애플리케이션, 엑스퍼트 어드바이저 등에 의해 주문이 활성화된 경우 포지션을 열 수 있습니다. 가능한 POSITION_REASON 값은 ENUM_POSITION_REASON 열거에 설명되어 있습니다.
|
식별자
|
설명
|
POSITION_REASON_CLIENT
|
데스크탑 터미널에서 주문이 활성화된 결과 포지션이 열렸습니다
|
POSITION_REASON_MOBILE
|
모바일 앱에서 주문이 활성화된 결과로 포지션이 열렸습니다
|
POSITION_REASON_WEB
|
웹 플랫폼에서 작성된 주문이 활성화되어 포지션이 열렸습니다
|
POSITION_REASON_EXPERT
|
이 포지션은 MQL5 프로그램(엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트)에서 작성된 주문의 활성화 결과로 개설되었습니다