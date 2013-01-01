문서화섹션
MQL5 リファレンス配列関数ArrayMinimum 

ArrayMinimum

다차원 숫자 배열의 첫 번째 차원에서 가장 낮은 요소를 검색.

int  ArrayMinimum(
   const void&   array[],             // 검색할 배열
   int           start=0,             // 검사를 시작할 인덱스
   int           count=WHOLE_ARRAY    // 확인된 요소의 수
   );

매개변수

array[]

[in]  검색이 이루어지는 숫자 배열.

start=0

[in]  확인을 시작할 인덱스.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  검색할 요소의 수. 기본적으로 전체 배열에서 검색 (count=WHOLE_ARRAY).

반환 값

함수는 배열 일련번호를 고려하여 발견된 요소의 인덱스를 반환합니다. 실패 시 -1을 반환.

참고

최소값을 검색하는 동안 AS_SERIES 플래그 값이 고려됩니다.

ArrayMaximum 및 ArrayMinimum 함수는 모든 차원 배열을 매개변수로 허용합니다. 그러나 검색은 항상 첫 번째 (0) 차원에 적용됩니다.

예:

#property description "지표에는 현재 지표에 더 큰 시간 프레임의 캔들스틱이 표시됩니다"
//--- 지표 설정
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 16
#property indicator_plots   8
//---- 플롯 1
#property indicator_label1  "BearBody"
#property indicator_color1  clrSeaGreen,clrSeaGreen
//---- 플롯 2
#property indicator_label2  "BearBodyEnd"
#property indicator_color2  clrSeaGreen,clrSeaGreen
//---- 플롯 3
#property indicator_label3  "BearShadow"
#property indicator_color3  clrSalmon,clrSalmon
//---- 플롯 4
#property indicator_label4  "BearShadowEnd"
#property indicator_color4  clrSalmon,clrSalmon
//---- 플롯 5
#property indicator_label5  "BullBody"
#property indicator_color5  clrOlive,clrOlive
//---- 플롯 6
#property indicator_label6  "BullBodyEnd"
#property indicator_color6  clrOlive,clrOlive
//---- 플롯 7
#property indicator_label7  "BullShadow"
#property indicator_color7  clrSkyBlue,clrSkyBlue
//---- 플롯 8
#property indicator_label8  "BullShadowEnd"
#property indicator_color8  clrSkyBlue,clrSkyBlue
//--- 사전정의된 상수
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0
//--- 매개변수 입력
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H4;              // 지표 계산을 위한 시간 프레임
input datetime        InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // 분석 시작 일자
//--- 캔들스틱에 대한 지표 버퍼
double   ExtBearBodyFirst[];
double   ExtBearBodySecond[];
double   ExtBearBodyEndFirst[];
double   ExtBearBodyEndSecond[];
double   ExtBearShadowFirst[];
double   ExtBearShadowSecond[];
double   ExtBearShadowEndFirst[];
double   ExtBearShadowEndSecond[];
//--- 강세 캔들스틱에 대한 지표 버퍼
double   ExtBullBodyFirst[];
double   ExtBullBodySecond[];
double   ExtBullBodyEndFirst[];
double   ExtBullBodyEndSecond[];
double   ExtBullShadowFirst[];
double   ExtBullShadowSecond[];
double   ExtBullShadowEndFirst[];
double   ExtBullShadowEndSecond[];
//--- 글로벌 변수
datetime ExtTimeBuff[];      // 더 큰 시간 프레임의 시간 버퍼
int      ExtSize=0;          // 시간 버퍼 크기
int      ExtCount=0;         // 인덱스 내부 시간 버퍼
int      ExtStartPos=0;      // 지표 계산을 위한 초기 포지션
bool     ExtStartFlag=true;  // 초기 포지션 수신을 위한 보조 플래그
datetime ExtCurrentTime[1];  // 더 큰 시간 프레임의 막대 생성의 마지막 시간
datetime ExtLastTime;        // 더 큰 시간 프레임에서 계산이 수행된 마지막 시간
bool     ExtBearFlag=true;   // 지표 버퍼에 데이터를 쓰는 순서를 정의하는 플래그
bool     ExtBullFlag=true;   // 강세 지표 버퍼에 데이터를 쓰는 순서를 정의하는 플래그
int      ExtIndexMax=0;      // 배열의 최대 ㅇ요소 인덱스
int      ExtIndexMin=0;      // 배열의 최소 요소 인덱스
int      ExtDirectionFlag=0; // 현재 캔들스틱에 대한 가격 이동 방향
//--- 정확한 드로잉을 위해 캔들스틱의 시가와 종가 사이를 바꿈
const double ExtEmptyBodySize=0.2*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//+------------------------------------------------------------------+
//| 캔들스틱의 기본 부분 채우기                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandleMain(const double &open[],const double &close[],
                    const double &high[],const double &low[],
                    const int start,const int last,const int fill_index,
                    int &index_max,int &index_min)
  {
//--- 배열에서 최대 및 최소 요소의 인덱스를 찾기
   index_max=ArrayMaximum(high,ExtStartPos,last-start+1); // 최대(고가)
   index_min=ArrayMinimum(low,ExtStartPos,last-start+1);  // 최소(저가)
//--- 현재 시간 프레임에서 몇 개의 막대를 채울 것인지를 정의
   int count=fill_index-start+1;
//--- 첫 막대의 종가가 마지막 막대의 종가보다 높으면 캔들스틱은 약세입니다
   if(open[start]>close[last])
     {
      //--- 그 전에 캔들스틱이 강세였다면, 강세 지표의 값을 지웁니다
      if(ExtDirectionFlag!=-1)
         ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);
      //--- 약세 캔들스틱
      ExtDirectionFlag=-1;
      //--- 캔들스틱 생성
      FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],
                     close[last],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);
      //--- 함수 나가기
      return;
     }
//--- 첫 번째 막대의 종가가 마지막 막대의 종가보다 낮으면 캔들스틱은 강세입니다
   if(open[start]<close[last])
     {
      //--- 그 전에 캔들스틱이 약세였다면, 약세 지표 버퍼 값을 지웁니다
      if(ExtDirectionFlag!=1)
         ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,start,count);
      //--- 강세 캔들스틱
      ExtDirectionFlag=1;
      //--- 캔들스틱 생성
      FormCandleMain(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,close[last],
                     open[start],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBullFlag);
      //--- 함수 나가기             
      return;
     }
//--- 만약 여러분이 기능의 이 부분에 있다면, 첫 번째 막대의 오픈 가격은 다음과 같습니다
//--- 마지막 막대의 종가; 그러한 캔들스틱은 약세로 간주됩니다
//--- 그 전에 촛대가 강세였다면, 강세 지표 버퍼의 값을 지웁니다
   if(ExtDirectionFlag!=-1)
      ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);
//--- 약세 캔들스틱
   ExtDirectionFlag=-1;
//--- 종가 및 시가가 동일할 경우, 정확한 표시를 위해 시프트를 사용
   if(high[index_max]!=low[index_min])
      FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],
                     open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);
   else
      FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,
                     open[start],open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],
                     high[index_max]-ExtEmptyBodySize,start,count,ExtBearFlag);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 캔들스틱의 끝 채우기                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandleEnd(const double &open[],const double &close[],
                   const double &high[],const double &low[],
                   const int start,const int last,const int fill_index,
                   const int index_max,const int index_min)
  {
//--- 단 하나의 막대도 그리지 않습니다
   if(last-start==0)
      return;
//--- 첫 막대의 종가가 마지막 막대의 종가보다 높으면 캔들스틱은 약세입니다
   if(open[start]>close[last])
     {
      //--- 캔들스틱 끝 생성
      FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,
                    open[start],close[last],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);
      //--- 함수 나가기
      return;
     }
//--- 첫 번째 막대의 종가가 마지막 막대의 종가보다 낮으면 캔들스틱은 강세입니다
   if(open[start]<close[last])
     {
      //--- 캔들스틱 끝 생성
      FormCandleEnd(ExtBullBodyEndFirst,ExtBullBodyEndSecond,ExtBullShadowEndFirst,ExtBullShadowEndSecond,
                    close[last],open[start],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBullFlag);
      //--- 함수 나가기
      return;
     }
//--- 만약 여러분이 기능의 이 부분에 있다면, 첫 번째 막대의 오픈 가격은 다음과 같습니다
//--- 마지막 막대의 종가; 그러한 캔들스틱은 약세로 간주됩니다
//--- 캔들스틱 끝 생성
   if(high[index_max]!=low[index_min])
      FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],
                    open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);
   else
      FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],
                    open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],high[index_max]-ExtEmptyBodySize,fill_index,ExtBearFlag);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 사용자 지정 지표 초기화 함수                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 지표 기간 확인
   if(!CheckPeriod((int)Period(),(int)InpPeriod))
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
//--- 가격 데이터를 전면에 표시
   ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,0,1);
//--- 바인딩 지표 버퍼
   SetIndexBuffer(0,ExtBearBodyFirst);
   SetIndexBuffer(1,ExtBearBodySecond);
   SetIndexBuffer(2,ExtBearBodyEndFirst);
   SetIndexBuffer(3,ExtBearBodyEndSecond);
   SetIndexBuffer(4,ExtBearShadowFirst);
   SetIndexBuffer(5,ExtBearShadowSecond);
   SetIndexBuffer(6,ExtBearShadowEndFirst);
   SetIndexBuffer(7,ExtBearShadowEndSecond);
   SetIndexBuffer(8,ExtBullBodyFirst);
   SetIndexBuffer(9,ExtBullBodySecond);
   SetIndexBuffer(10,ExtBullBodyEndFirst);
   SetIndexBuffer(11,ExtBullBodyEndSecond);
   SetIndexBuffer(12,ExtBullShadowFirst);
   SetIndexBuffer(13,ExtBullShadowSecond);
   SetIndexBuffer(14,ExtBullShadowEndFirst);
   SetIndexBuffer(15,ExtBullShadowEndSecond);
//--- 지표 생성을 위한 일부 속성 값 설정
   for(int i=0;i<8;i++)
     {
      PlotIndexSetInteger(i,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_FILLING); // 그래픽 구성 유형
      PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID); // 선 그리기 스타일
      PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_WIDTH,1);           // 선 그리기 굵기
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 사용자 지정 지표 반복 함수                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- 계산된 막대가 아직 없는 경우
   if(prev_calculated==0)
     {
      //--- 더 큰 시간 프레임의 도착 시간 수신
      if(!GetTimeData())
         return(0);
     }
//--- 직접 인덱싱 설정
   ArraySetAsSeries(time,false);
   ArraySetAsSeries(high,false);
   ArraySetAsSeries(low,false);
   ArraySetAsSeries(open,false);
   ArraySetAsSeries(close,false);
//--- 막대 계산을 위한 시작 변수
   int start=prev_calculated;
//--- 막대가 생성된 경우, 막대의 지표 값을 다시 계산
   if(start!=0 && start==rates_total)
      start--;
//--- 지표 값 계산을 위한 루프
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      //--- 빈 값으로 지표 버퍼의 i 요소 채우기
      FillIndicatorBuffers(i);
      //--- InpDateStart 날짜부터 막대 계산 수행
      if(time[i]>=InpDateStart)
        {
         //--- 처음으로 값을 표시할 포지션 정의
         if(ExtStartFlag)
           {
            //--- 초기 막대의 수를 저장
            ExtStartPos=i;
            //--- 더 긴 시간[i]을 초과한 첫 번째 날짜를 정의
            while(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])
               if(ExtCount<ExtSize-1)
                  ExtCount++;
            //--- 이 블록에 다시 들어가지 않도록 플래그 값을 변경
            ExtStartFlag=false;
           }
         //--- 배열에 아직 요소가 있는지 확인
         if(ExtCount<ExtSize)
           {
            //--- 현재 시간 프레임의 값이 더 큰 시간 프레임의 값에 도달할 때까지 기다림
            if(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])
              {
               //--- 캔들스틱의 주요 부분을 그림 (마지막 막대와 끝에서 2번째 막대 사이의 영역을 채우지 않음)
               FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-2,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
               //--- 캔들스틱의 끝 부분을 채움 (마지막 막대와 끝에서 2번째 막대 사이의 영역)
               FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
               //--- 다음 캔들스틱을 그리기 위한 초기 포지션을 옮김
               ExtStartPos=i;
               //--- 배열 카운터 증가
               ExtCount++;
              }
            else
               continue;
           }
         else
           {
            //--- 배열 값 재설정
            ResetLastError();
            //--- 더 큰 시간 프레임에서 마지막 날짜 수신
            if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,0,1,ExtCurrentTime)==-1)
              {
               Print("Data copy error, code = ",GetLastError());
               return(0);
              }
            //--- 새 날짜가 이후인 경우 캔들스틱 생성을 중지
            if(ExtCurrentTime[0]>ExtLastTime)
              {
               //--- 주 지표 버퍼에서 마지막 막대외 끝에서 2번째 막대 사이의 영역을 지움
               ClearEndOfBodyMain(i-1);
               //--- 보조 지표 버퍼를 사용하여 해당 구역에 기입
               FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
               //--- 다음 캔들스틱을 그리기 위한 초기 포지션을 옮김
               ExtStartPos=i;
               //--- 가격 방향 플래그 재설정
               ExtDirectionFlag=0;
               //--- 새 마지막 날짜를 저장
               ExtLastTime=ExtCurrentTime[0];
              }
            else
              {
               //--- 캔들스틱 생성
               FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i,i,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
              }
           }
        }
     }
//--- 다음 호출을 위한 prev_calculated의 반환 값
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 지정된 지표 기간의 정확성을 확인              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckPeriod(int current_period,int high_period)
  {
//--- 지표 기간은 표시된 시간 프레임을 초과해야 합니다
   if(current_period>=high_period)
     {
      Print("오류! 지표 기간의 값이 현지 시간 프레임의 값을 초과해야 합니다!");
      return(false);
     }
//--- 지표 기간이 1주일 또는 1개월이면 해당 기간이 올바릅니다
   if(high_period>32768)
      return(true);
//--- 기간 값을 분으로 변환
   if(high_period>30)
      high_period=(high_period-16384)*60;
   if(current_period>30)
      current_period=(current_period-16384)*60;
//--- 지표 기간은 표시된 시간 프레임의 배수가 되어야 합니다
   if(high_period%current_period!=0)
     {
      Print("오류! 지표 기간의 값은 현재 시간 프레임 값의 배수가 되어야 합니다!");
      return(false);
     }
//--- 지표 기간는 표시된 시간 프레임을 3배 이상 초과해야 합니다
   if(high_period/current_period<3)
     {
      Print("오류! 지표 기간은 현재 기간의 3배 이상 초과해야 합니다!");
      return(false);
     }
//--- 지표 기간이 현재 시간 프레임에 대해 올바릅니다
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 더 큰 시간 프레임에서 시간 데이터 수신                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTimeData(void)
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 현재 시간에 대한 모든 데이터를 복사
   if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,InpDateStart,TimeCurrent(),ExtTimeBuff)==-1)
     {
      //--- 오류 코드 수신
      int code=GetLastError();
      //--- 에러 메시지 출력
      PrintFormat("Data copy error! %s",code==4401
                  ? "내역이 아직 업데이트되고 있습니다!"
                  : "Code = "+IntegerToString(code));
      //--- false를 반환하여 데이터 다운로드를 반복해서 시도
      return(false);
     }
//--- 배열 크기 수신
   ExtSize=ArraySize(ExtTimeBuff);
//--- 배열의 루프 인덱스를 0으로 설정
   ExtCount=0;
//--- 시간 프레임에서 현재 캔들스틱의 포지션을 0으로 설정
   ExtStartPos=0;
   ExtStartFlag=true;
//--- 더 큰 시간 프레임의 마지ㅁㄱ 시간 값을 저장
   ExtLastTime=ExtTimeBuff[ExtSize-1];
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------+
//| 기능은 캔들스틱의 주요 부분을 구성합니다. 플래그에 따라 |
//| 값, 함수는 데이터 및 배열을 정의합니다                     |
//| 정확하게 표시하기 위해 사용하기 위해.                                          |
//+--------------------------------------------------------------------------+
void FormCandleMain(double &body_fst[],double &body_snd[],
                    double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],
                    const double fst_value,const double snd_value,
                    const double fst_extremum,const double snd_extremum,
                    const int start,const int count,const bool flag)
  {
//--- 플래그의 값 확인
   if(flag)
     {
      //--- 캔들스틱의 몸통 생성
      FormMain(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,start,count);
      //--- 캔들스틱의 그림자 생성
      FormMain(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,start,count);
     }
   else
     {
      //--- 캔들스틱의 몸통 생성
      FormMain(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,start,count);
      //--- 캔들스틱의 그림자 생성
      FormMain(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,start,count);
     }
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| 기능은 캔들스틱의 끝을 구성합니다. 플래그의 값에 따라,  |
//| 함수는 데이터 및 배열을 정의합니다                                  |
//| 정확하게 표시하기 위해 사용하기 위해.                                                |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void FormCandleEnd(double &body_fst[],double &body_snd[],
                   double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],
                   const double fst_value,const double snd_value,
                   const double fst_extremum,const double snd_extremum,
                   const int end,bool &flag)
  {
//--- 플래그의 값 확인
   if(flag)
     {
      //--- 캔들스틱의 몸통 끝을 생성
      FormEnd(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,end);
      //--- 캔들스틱의 그림자 끝을 생성
      FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,end);
      //--- 플래그의 값을 반대로 변경
      flag=false;
     }
   else
     {
      //--- 캔들스틱의 몸통 끝을 생성
      FormEnd(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,end);
      //--- 캔들스틱의 그림자 끝을 생성
      FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,end);
      //--- 플래그의 값을 반대로 변경
      flag=true;
     }
  }
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| 캔들스틱의 끝(마지막과 끝에서 2번째 사이의 영역)을 지웁니다     |
//| 막대)                                                                                |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
void ClearEndOfBodyMain(const int ind)
  {
   ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,ind,1);
   ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,ind,1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 캔들스틱 비우기                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClearCandle(double &body_fst[],double &body_snd[],double &shadow_fst[],
                 double &shadow_snd[],const int start,const int count)
  {
//--- 확인
   if(count!=0)
     {
      //--- 빈 값으로 지표 버퍼 채우기
      ArrayFill(body_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
      ArrayFill(body_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
      ArrayFill(shadow_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
      ArrayFill(shadow_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 캔들스틱의 주요 부분 생성                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void FormMain(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,
              const double snd_value,const int start,const int count)
  {
//--- 확인
   if(count!=0)
     {
      //--- 값으로 지표 버퍼 채우기
      ArrayFill(fst,start,count,fst_value);
      ArrayFill(snd,start,count,snd_value);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 캔들스틱의 끝 생성                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void FormEnd(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,
             const double snd_value,const int last)
  {
//--- 값으로 지표 버퍼 채우기
   ArrayFill(fst,last-1,2,fst_value);
   ArrayFill(snd,last-1,2,snd_value);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 지표 버퍼의 i 요소를 빈 값으로 채우기          |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillIndicatorBuffers(const int i)
  {
//--- 지표 버퍼의 셀에 빈 값을 설정
   ExtBearBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
  }