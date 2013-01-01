#property description "지표에는 현재 지표에 더 큰 시간 프레임의 캔들스틱이 표시됩니다"

//--- 지표 설정

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 16

#property indicator_plots 8

//---- 플롯 1

#property indicator_label1 "BearBody"

#property indicator_color1 clrSeaGreen,clrSeaGreen

//---- 플롯 2

#property indicator_label2 "BearBodyEnd"

#property indicator_color2 clrSeaGreen,clrSeaGreen

//---- 플롯 3

#property indicator_label3 "BearShadow"

#property indicator_color3 clrSalmon,clrSalmon

//---- 플롯 4

#property indicator_label4 "BearShadowEnd"

#property indicator_color4 clrSalmon,clrSalmon

//---- 플롯 5

#property indicator_label5 "BullBody"

#property indicator_color5 clrOlive,clrOlive

//---- 플롯 6

#property indicator_label6 "BullBodyEnd"

#property indicator_color6 clrOlive,clrOlive

//---- 플롯 7

#property indicator_label7 "BullShadow"

#property indicator_color7 clrSkyBlue,clrSkyBlue

//---- 플롯 8

#property indicator_label8 "BullShadowEnd"

#property indicator_color8 clrSkyBlue,clrSkyBlue

//--- 사전정의된 상수

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- 매개변수 입력

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H4; // 지표 계산을 위한 시간 프레임

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // 분석 시작 일자

//--- 캔들스틱에 대한 지표 버퍼

double ExtBearBodyFirst[];

double ExtBearBodySecond[];

double ExtBearBodyEndFirst[];

double ExtBearBodyEndSecond[];

double ExtBearShadowFirst[];

double ExtBearShadowSecond[];

double ExtBearShadowEndFirst[];

double ExtBearShadowEndSecond[];

//--- 강세 캔들스틱에 대한 지표 버퍼

double ExtBullBodyFirst[];

double ExtBullBodySecond[];

double ExtBullBodyEndFirst[];

double ExtBullBodyEndSecond[];

double ExtBullShadowFirst[];

double ExtBullShadowSecond[];

double ExtBullShadowEndFirst[];

double ExtBullShadowEndSecond[];

//--- 글로벌 변수

datetime ExtTimeBuff[]; // 더 큰 시간 프레임의 시간 버퍼

int ExtSize=0; // 시간 버퍼 크기

int ExtCount=0; // 인덱스 내부 시간 버퍼

int ExtStartPos=0; // 지표 계산을 위한 초기 포지션

bool ExtStartFlag=true; // 초기 포지션 수신을 위한 보조 플래그

datetime ExtCurrentTime[1]; // 더 큰 시간 프레임의 막대 생성의 마지막 시간

datetime ExtLastTime; // 더 큰 시간 프레임에서 계산이 수행된 마지막 시간

bool ExtBearFlag=true; // 지표 버퍼에 데이터를 쓰는 순서를 정의하는 플래그

bool ExtBullFlag=true; // 강세 지표 버퍼에 데이터를 쓰는 순서를 정의하는 플래그

int ExtIndexMax=0; // 배열의 최대 ㅇ요소 인덱스

int ExtIndexMin=0; // 배열의 최소 요소 인덱스

int ExtDirectionFlag=0; // 현재 캔들스틱에 대한 가격 이동 방향

//--- 정확한 드로잉을 위해 캔들스틱의 시가와 종가 사이를 바꿈

const double ExtEmptyBodySize=0.2*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

//+------------------------------------------------------------------+

//| 캔들스틱의 기본 부분 채우기 |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillCandleMain(const double &open[],const double &close[],

const double &high[],const double &low[],

const int start,const int last,const int fill_index,

int &index_max,int &index_min)

{

//--- 배열에서 최대 및 최소 요소의 인덱스를 찾기

index_max=ArrayMaximum(high,ExtStartPos,last-start+1); // 최대(고가)

index_min=ArrayMinimum(low,ExtStartPos,last-start+1); // 최소(저가)

//--- 현재 시간 프레임에서 몇 개의 막대를 채울 것인지를 정의

int count=fill_index-start+1;

//--- 첫 막대의 종가가 마지막 막대의 종가보다 높으면 캔들스틱은 약세입니다

if(open[start]>close[last])

{

//--- 그 전에 캔들스틱이 강세였다면, 강세 지표의 값을 지웁니다

if(ExtDirectionFlag!=-1)

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);

//--- 약세 캔들스틱

ExtDirectionFlag=-1;

//--- 캔들스틱 생성

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],

close[last],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);

//--- 함수 나가기

return;

}

//--- 첫 번째 막대의 종가가 마지막 막대의 종가보다 낮으면 캔들스틱은 강세입니다

if(open[start]<close[last])

{

//--- 그 전에 캔들스틱이 약세였다면, 약세 지표 버퍼 값을 지웁니다

if(ExtDirectionFlag!=1)

ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,start,count);

//--- 강세 캔들스틱

ExtDirectionFlag=1;

//--- 캔들스틱 생성

FormCandleMain(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,close[last],

open[start],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBullFlag);

//--- 함수 나가기

return;

}

//--- 만약 여러분이 기능의 이 부분에 있다면, 첫 번째 막대의 오픈 가격은 다음과 같습니다

//--- 마지막 막대의 종가; 그러한 캔들스틱은 약세로 간주됩니다

//--- 그 전에 촛대가 강세였다면, 강세 지표 버퍼의 값을 지웁니다

if(ExtDirectionFlag!=-1)

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);

//--- 약세 캔들스틱

ExtDirectionFlag=-1;

//--- 종가 및 시가가 동일할 경우, 정확한 표시를 위해 시프트를 사용

if(high[index_max]!=low[index_min])

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);

else

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,

open[start],open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],

high[index_max]-ExtEmptyBodySize,start,count,ExtBearFlag);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 캔들스틱의 끝 채우기 |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillCandleEnd(const double &open[],const double &close[],

const double &high[],const double &low[],

const int start,const int last,const int fill_index,

const int index_max,const int index_min)

{

//--- 단 하나의 막대도 그리지 않습니다

if(last-start==0)

return;

//--- 첫 막대의 종가가 마지막 막대의 종가보다 높으면 캔들스틱은 약세입니다

if(open[start]>close[last])

{

//--- 캔들스틱 끝 생성

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,

open[start],close[last],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);

//--- 함수 나가기

return;

}

//--- 첫 번째 막대의 종가가 마지막 막대의 종가보다 낮으면 캔들스틱은 강세입니다

if(open[start]<close[last])

{

//--- 캔들스틱 끝 생성

FormCandleEnd(ExtBullBodyEndFirst,ExtBullBodyEndSecond,ExtBullShadowEndFirst,ExtBullShadowEndSecond,

close[last],open[start],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBullFlag);

//--- 함수 나가기

return;

}

//--- 만약 여러분이 기능의 이 부분에 있다면, 첫 번째 막대의 오픈 가격은 다음과 같습니다

//--- 마지막 막대의 종가; 그러한 캔들스틱은 약세로 간주됩니다

//--- 캔들스틱 끝 생성

if(high[index_max]!=low[index_min])

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);

else

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],high[index_max]-ExtEmptyBodySize,fill_index,ExtBearFlag);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 사용자 지정 지표 초기화 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 지표 기간 확인

if(!CheckPeriod((int)Period(),(int)InpPeriod))

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

//--- 가격 데이터를 전면에 표시

ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,0,1);

//--- 바인딩 지표 버퍼

SetIndexBuffer(0,ExtBearBodyFirst);

SetIndexBuffer(1,ExtBearBodySecond);

SetIndexBuffer(2,ExtBearBodyEndFirst);

SetIndexBuffer(3,ExtBearBodyEndSecond);

SetIndexBuffer(4,ExtBearShadowFirst);

SetIndexBuffer(5,ExtBearShadowSecond);

SetIndexBuffer(6,ExtBearShadowEndFirst);

SetIndexBuffer(7,ExtBearShadowEndSecond);

SetIndexBuffer(8,ExtBullBodyFirst);

SetIndexBuffer(9,ExtBullBodySecond);

SetIndexBuffer(10,ExtBullBodyEndFirst);

SetIndexBuffer(11,ExtBullBodyEndSecond);

SetIndexBuffer(12,ExtBullShadowFirst);

SetIndexBuffer(13,ExtBullShadowSecond);

SetIndexBuffer(14,ExtBullShadowEndFirst);

SetIndexBuffer(15,ExtBullShadowEndSecond);

//--- 지표 생성을 위한 일부 속성 값 설정

for(int i=0;i<8;i++)

{

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_FILLING); // 그래픽 구성 유형

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID); // 선 그리기 스타일

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_WIDTH,1); // 선 그리기 굵기

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 사용자 지정 지표 반복 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- 계산된 막대가 아직 없는 경우

if(prev_calculated==0)

{

//--- 더 큰 시간 프레임의 도착 시간 수신

if(!GetTimeData())

return(0);

}

//--- 직접 인덱싱 설정

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

//--- 막대 계산을 위한 시작 변수

int start=prev_calculated;

//--- 막대가 생성된 경우, 막대의 지표 값을 다시 계산

if(start!=0 && start==rates_total)

start--;

//--- 지표 값 계산을 위한 루프

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- 빈 값으로 지표 버퍼의 i 요소 채우기

FillIndicatorBuffers(i);

//--- InpDateStart 날짜부터 막대 계산 수행

if(time[i]>=InpDateStart)

{

//--- 처음으로 값을 표시할 포지션 정의

if(ExtStartFlag)

{

//--- 초기 막대의 수를 저장

ExtStartPos=i;

//--- 더 긴 시간[i]을 초과한 첫 번째 날짜를 정의

while(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])

if(ExtCount<ExtSize-1)

ExtCount++;

//--- 이 블록에 다시 들어가지 않도록 플래그 값을 변경

ExtStartFlag=false;

}

//--- 배열에 아직 요소가 있는지 확인

if(ExtCount<ExtSize)

{

//--- 현재 시간 프레임의 값이 더 큰 시간 프레임의 값에 도달할 때까지 기다림

if(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])

{

//--- 캔들스틱의 주요 부분을 그림 (마지막 막대와 끝에서 2번째 막대 사이의 영역을 채우지 않음)

FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-2,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- 캔들스틱의 끝 부분을 채움 (마지막 막대와 끝에서 2번째 막대 사이의 영역)

FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- 다음 캔들스틱을 그리기 위한 초기 포지션을 옮김

ExtStartPos=i;

//--- 배열 카운터 증가

ExtCount++;

}

else

continue;

}

else

{

//--- 배열 값 재설정

ResetLastError();

//--- 더 큰 시간 프레임에서 마지막 날짜 수신

if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,0,1,ExtCurrentTime)==-1)

{

Print("Data copy error, code = ",GetLastError());

return(0);

}

//--- 새 날짜가 이후인 경우 캔들스틱 생성을 중지

if(ExtCurrentTime[0]>ExtLastTime)

{

//--- 주 지표 버퍼에서 마지막 막대외 끝에서 2번째 막대 사이의 영역을 지움

ClearEndOfBodyMain(i-1);

//--- 보조 지표 버퍼를 사용하여 해당 구역에 기입

FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- 다음 캔들스틱을 그리기 위한 초기 포지션을 옮김

ExtStartPos=i;

//--- 가격 방향 플래그 재설정

ExtDirectionFlag=0;

//--- 새 마지막 날짜를 저장

ExtLastTime=ExtCurrentTime[0];

}

else

{

//--- 캔들스틱 생성

FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i,i,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

}

}

}

}

//--- 다음 호출을 위한 prev_calculated의 반환 값

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 지정된 지표 기간의 정확성을 확인 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CheckPeriod(int current_period,int high_period)

{

//--- 지표 기간은 표시된 시간 프레임을 초과해야 합니다

if(current_period>=high_period)

{

Print("오류! 지표 기간의 값이 현지 시간 프레임의 값을 초과해야 합니다!");

return(false);

}

//--- 지표 기간이 1주일 또는 1개월이면 해당 기간이 올바릅니다

if(high_period>32768)

return(true);

//--- 기간 값을 분으로 변환

if(high_period>30)

high_period=(high_period-16384)*60;

if(current_period>30)

current_period=(current_period-16384)*60;

//--- 지표 기간은 표시된 시간 프레임의 배수가 되어야 합니다

if(high_period%current_period!=0)

{

Print("오류! 지표 기간의 값은 현재 시간 프레임 값의 배수가 되어야 합니다!");

return(false);

}

//--- 지표 기간는 표시된 시간 프레임을 3배 이상 초과해야 합니다

if(high_period/current_period<3)

{

Print("오류! 지표 기간은 현재 기간의 3배 이상 초과해야 합니다!");

return(false);

}

//--- 지표 기간이 현재 시간 프레임에 대해 올바릅니다

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 더 큰 시간 프레임에서 시간 데이터 수신 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetTimeData(void)

{

//--- 오류 값 재설정

ResetLastError();

//--- 현재 시간에 대한 모든 데이터를 복사

if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,InpDateStart,TimeCurrent(),ExtTimeBuff)==-1)

{

//--- 오류 코드 수신

int code=GetLastError();

//--- 에러 메시지 출력

PrintFormat("Data copy error! %s",code==4401

? "내역이 아직 업데이트되고 있습니다!"

: "Code = "+IntegerToString(code));

//--- false를 반환하여 데이터 다운로드를 반복해서 시도

return(false);

}

//--- 배열 크기 수신

ExtSize=ArraySize(ExtTimeBuff);

//--- 배열의 루프 인덱스를 0으로 설정

ExtCount=0;

//--- 시간 프레임에서 현재 캔들스틱의 포지션을 0으로 설정

ExtStartPos=0;

ExtStartFlag=true;

//--- 더 큰 시간 프레임의 마지ㅁㄱ 시간 값을 저장

ExtLastTime=ExtTimeBuff[ExtSize-1];

//--- 실행 성공

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------+

//| 기능은 캔들스틱의 주요 부분을 구성합니다. 플래그에 따라 |

//| 값, 함수는 데이터 및 배열을 정의합니다 |

//| 정확하게 표시하기 위해 사용하기 위해. |

//+--------------------------------------------------------------------------+

void FormCandleMain(double &body_fst[],double &body_snd[],

double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],

const double fst_value,const double snd_value,

const double fst_extremum,const double snd_extremum,

const int start,const int count,const bool flag)

{

//--- 플래그의 값 확인

if(flag)

{

//--- 캔들스틱의 몸통 생성

FormMain(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,start,count);

//--- 캔들스틱의 그림자 생성

FormMain(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,start,count);

}

else

{

//--- 캔들스틱의 몸통 생성

FormMain(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,start,count);

//--- 캔들스틱의 그림자 생성

FormMain(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,start,count);

}

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| 기능은 캔들스틱의 끝을 구성합니다. 플래그의 값에 따라, |

//| 함수는 데이터 및 배열을 정의합니다 |

//| 정확하게 표시하기 위해 사용하기 위해. |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void FormCandleEnd(double &body_fst[],double &body_snd[],

double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],

const double fst_value,const double snd_value,

const double fst_extremum,const double snd_extremum,

const int end,bool &flag)

{

//--- 플래그의 값 확인

if(flag)

{

//--- 캔들스틱의 몸통 끝을 생성

FormEnd(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,end);

//--- 캔들스틱의 그림자 끝을 생성

FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,end);

//--- 플래그의 값을 반대로 변경

flag=false;

}

else

{

//--- 캔들스틱의 몸통 끝을 생성

FormEnd(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,end);

//--- 캔들스틱의 그림자 끝을 생성

FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,end);

//--- 플래그의 값을 반대로 변경

flag=true;

}

}

//+-------------------------------------------------------------------------------------+

//| 캔들스틱의 끝(마지막과 끝에서 2번째 사이의 영역)을 지웁니다 |

//| 막대) |

//+-------------------------------------------------------------------------------------+

void ClearEndOfBodyMain(const int ind)

{

ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,ind,1);

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,ind,1);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 캔들스틱 비우기 |

//+------------------------------------------------------------------+

void ClearCandle(double &body_fst[],double &body_snd[],double &shadow_fst[],

double &shadow_snd[],const int start,const int count)

{

//--- 확인

if(count!=0)

{

//--- 빈 값으로 지표 버퍼 채우기

ArrayFill(body_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(body_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(shadow_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(shadow_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 캔들스틱의 주요 부분 생성 |

//+------------------------------------------------------------------+

void FormMain(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,

const double snd_value,const int start,const int count)

{

//--- 확인

if(count!=0)

{

//--- 값으로 지표 버퍼 채우기

ArrayFill(fst,start,count,fst_value);

ArrayFill(snd,start,count,snd_value);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 캔들스틱의 끝 생성 |

//+------------------------------------------------------------------+

void FormEnd(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,

const double snd_value,const int last)

{

//--- 값으로 지표 버퍼 채우기

ArrayFill(fst,last-1,2,fst_value);

ArrayFill(snd,last-1,2,snd_value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 지표 버퍼의 i 요소를 빈 값으로 채우기 |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillIndicatorBuffers(const int i)

{

//--- 지표 버퍼의 셀에 빈 값을 설정

ExtBearBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

}