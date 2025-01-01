문서화섹션
시그널 복제 설정의 double 타입의 속성 값을 설정합니다.

bool  SignalInfoSetDouble(
   ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE      property_id,     // 속성 식별자
   double                       value            // 새 값
   );

Parameter

property_id

[in]  시그널 복제 설정 속성 식별자. 이 값은 ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE 열거값 중 하나일 수 있습니다.

value

[in] 시그널 복제 설정 속성 값.

반환값

속성이 변경된 경우 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 에러에 대한 자세한 내용은 GetLastError()를 참조하십시오.