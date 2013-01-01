|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileReadStruct.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots 1
//---- plot Label1
#property indicator_label1 "Candles"
#property indicator_type1 DRAW_CANDLES
#property indicator_color1 clrOrange
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
#property indicator_separate_window
//--- 데이터 수신에 대한 매개 변수
input string InpFileName="EURUSD.txt"; // 파일명
input string InpDirectoryName="Data"; // 디렉토리명
//+------------------------------------------------------------------+
//| 캔들스틱 데이터 저장 구조 |
//+------------------------------------------------------------------+
struct candlesticks
{
double open; // 시가
double close; // 종가
double high; // 고가
double low; // 저가
datetime date; // 날짜
};
//--- 지표 버퍼
double open_buff[];
double close_buff[];
double high_buff[];
double low_buff[];
//--- 글로벌 변수
candlesticks cand_buff[];
int size=0;
int ind=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 커스텀 지표 초기화 기능 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
int default_size=100;
ArrayResize(cand_buff,default_size);
//--- 파일 열기
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_BIN|FILE_COMMON);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s 파일을 읽을 수 있습니다",InpFileName);
PrintFormat("파일 경로: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
//--- 파일에서 데이터 읽기
while(!FileIsEnding(file_handle))
{
//--- 배열에 데이터 작성
FileReadStruct(file_handle,cand_buff[size]);
size++;
//--- 배열이 오버플로 되었는지 확인
if(size==default_size)
{
//--- 배열 크기 증가
default_size+=100;
ArrayResize(cand_buff,default_size);
}
}
//--- 파일 닫기
FileClose(file_handle);
PrintFormat("데이터를 읽습니다, %s 파일이 닫힙니다",InpFileName);
}
else
{
PrintFormat("%s 파일 열기 실패, 에러 코드 = %d",InpFileName,GetLastError());
return(INIT_FAILED);
}
//--- 지표 버퍼 연결
SetIndexBuffer(0,open_buff,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,high_buff,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,low_buff,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,close_buff,INDICATOR_DATA);
//--- 빈(empty) 값
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 커스텀 지표 반복 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
ArraySetAsSeries(time,false);
//--- 아직 처리되지 않은 캔들스틱의 루프
for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)
{
//--- 디폴트로 0
open_buff[i]=0;
close_buff[i]=0;
high_buff[i]=0;
low_buff[i]=0;
//--- 데이터가 아직 있는지 확인
if(ind<size)
{
for(int j=ind;j<size;j++)
{
//--- 날짜가 일치하면 파일의 값이 사용됩니다
if(time[i]==cand_buff[j].date)
{
open_buff[i]=cand_buff[j].open;
close_buff[i]=cand_buff[j].close;
high_buff[i]=cand_buff[j].high;
low_buff[i]=cand_buff[j].low;
//--- 카운터 증가
ind=j+1;
break;
}
}
}
}
//--- 다음 호출을 위한 prev_calculated의 반환 값
return(rates_total);
}