DatabaseColumnType

인덱스별 필드 유형을 가져오기.

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE  DatabaseColumnType(
   int  request,     // DatabasePrepare에서 요청 핸들 수신
   int  column       // 요청 필드 인덱스
   );

매개변수

request

[in]  요청 핸들을 DatabasePrepare()에서 수신.

column

[in]  요청 필드 인덱스. 필드 번호 지정은 0부터이며 DatabaseColumnsCount() - 1을 초과할 수 없습니다.

반환 값

필드 유형을 ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE 열거 값에서 반환. 오류 코드를 가져오려면 GetLastError()를 사용해야 하며, 가능한 응답은 다음과 같습니다:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – 유효하지 않은 요청 핸들;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  –  'column' 인덱스는 DatabaseColumnsCount() -1을 초과합니다.

참고

이 값은 '요청'에 대해 하나 이상의 DatabaseRead() 호출을 수행한 경우에만 얻을 수 있습니다.

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE

ID

설명

DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID

유형을 가져오는 동안 오류가 발생, 오류 코드는 int GetLastError()를 사용하여 가져올 수 있습니다

DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER

정수 유형

DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT

실수 유형

DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT

문자열 유형

DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB

바이너리 유형

DATABASE_FIELD_TYPE_NULL

특수 NULL 유형

