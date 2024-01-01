|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_iSAR.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "이 지표는 다음 데이터를 얻는 방법을 보여줍니다:"
#property description "iSAR 기술 지표용 지표 버퍼의 크기."
#property description "지표 계산에 사용되는 심볼 및 타임프레임은"
#property description "심볼 및 주기 매개변수로 설정됩니다."
#property description "핸들을 만드는 방법은 'type' 매개변수(함수 유형)를 통해 설정됩니다."
#property description "다른 모든 파라미터는 표준 파라볼릭 SAR과 유사합니다."
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- drawing iSAR
#property indicator_label1 "iSAR"
#property indicator_type1 DRAW_ARROW
#property indicator_color1 clrBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//+------------------------------------------------------------------+
//| 핸들 생성 방법 열거 |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
{
Call_iSAR, // iSAR 사용
Call_IndicatorCreate // IndicatorCreate 사용
};
//--- 입력 매개변수
input Creation type=Call_iSAR; // 함수 유형
input double step=0.02; // 단계 - 정지 후행 가속 계수
input double maximum=0.2; // 스텝의 최대값
input string symbol=" "; // 심볼
input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // 타임프레임
//--- 지표 버퍼
double iSARBuffer[];
//--- iSAR 지표 핸들을 저장하기 위한 변수
int handle;
//--- 저장 변수
string name=symbol;
//--- 차트의 지표명
string short_name;
//--- 파라볼릭 SAR 지표에서 값의 수를 유지할 것입니다
int bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 커스텀 지표 초기화 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- 지표 버퍼에 배열 할당
SetIndexBuffer(0,iSARBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- 차트에 표시하기 위한 PLOT_ARROW 속성에 대한 Wingdings charset에서 기호 코드를 설정합니다
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,159);
//--- 지표가 그려지는 심볼 결정
name=symbol;
//--- 오른쪽과 왼쪽의 공백을 삭제
StringTrimRight(name);
StringTrimLeft(name);
//--- 'name' 문자열의 길이가 0이 되는 경우
if(StringLen(name)==0)
{
//--- 지표가 부착된 차트의 심볼을 취합니다
name=_Symbol;
}
//--- 지표 핸들 생성
if(type==Call_iSAR)
handle=iSAR(name,period,step,maximum);
else
{
//--- 지표 매개변수로 구조를 채웁니다
MqlParam pars[2];
//--- step value
pars[0].type=TYPE_DOUBLE;
pars[0].double_value=step;
//--- 계산에 사용할 수 있는 단계 값의 한계
pars[1].type=TYPE_DOUBLE;
pars[1].double_value=maximum;
handle=IndicatorCreate(name,period,IND_SAR,2,pars);
}
//--- 핸들이 생성되지 않은 경우
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- 실패에 대해 구분하고 오류 코드를 출력
PrintFormat("%s/%s 심볼에 대한 iSAR 지표 핸들 생성 실패, 오류 코드 %d",
name,
EnumToString(period),
GetLastError());
//--- 지표가 일찍 중단됨
return(INIT_FAILED);
}
//--- 파라볼릭 SAR 지표가 계산되는 심볼/타임프레임 표시
short_name=StringFormat("iSAR(%s/%s, %G, %G)",name,EnumToString(period),
step,maximum);
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- 지표의 정상 초기화
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 커스텀 지표 반복 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- iSAR 지표에서 복사된 값 수
int values_to_copy;
//--- 지표에서 계산된 값 수를 결정
int calculated=BarsCalculated(handle);
if(calculated<=0)
{
PrintFormat("BarsCalculated() 가 %d 을(를) 반환, 오류 코드 %d",calculated,GetLastError());
return(0);
}
//--- 지표의 첫 번째 계산 시작이거나 iSAR 지표의 값 수가 변경된 경우
//---또는 두 개 이상의 막대에 대한 지표 계산이 필요한지 여부(가격 이력에서 무언가가 변경되었음을 의미함)
if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
{
//--- iSARBuffer 배열이 심볼/주기에 대한 iSAR 지표 값 수보다 크면, 모든 것을 복사하지 않습니다
//--- 모든 항목을 복사하지 않고 지표ㅍ 버퍼 크기보다 작게 복사합니다.
if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
else values_to_copy=calculated;
}
else
{
//--- 이는 지표 계산의 첫 번째가 아니며 계산을 위한 OnCalculate()의 마지막 호출이
//--- 두 개 이하의 막대가 추가되었음을 의미합니다
values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
}
//--- 배열에 iSAR 지표 값을 채웁니다
//--- FillArrayFromBuffer가 false를 반환하면 정보가 아직 준비되지 않았음을 의미하므로 작업을 종료합니다
if(!FillArrayFromBuffer(iSARBuffer,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- 메시지 형성
string comm=StringFormat("%s ==> 지표 %s 값 업데이트: %d",
TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
short_name,
values_to_copy);
//--- 차트에 서비스 메시지 표시
Comment(comm);
//--- 파라볼릭 SAR 지표 값 수를 기억
bars_calculated=calculated;
//--- 다음 호출에 대해 prev_calculated 값을 반환합니다
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| iSAR 지표에서 지표 버퍼 채우기 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArrayFromBuffer(double &sar_buffer[], // 파라볼릭 SAR 값의 지표 버퍼
int ind_handle, // iSAR 지표 핸들
int amount // 복제된 값 수
)
{
//--- 오류 코드 재설정
ResetLastError();
//--- iSARBuffer 배열의 일부를 0 인덱스를 가진 지표 버퍼의 값으로 채웁니다
if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,sar_buffer)<0)
{
//--- 복사가 실패하면 오류 코드를 알려줍니다
PrintFormat("iSAR 지표로부터 데이터 복제 실패, 오류 코드 %d",GetLastError());
//--- 결과가 0인 종료 - 지표가 계산되지 않은 것으로 간주됨을 의미합니다
return(false);
}
//--- 모든 게 좋습니다
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 지표 초기화 해제 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if(handle!=INVALID_HANDLE)
IndicatorRelease(handle);
//--- 지표 삭제 후 차트 지우기
Comment("");
}