MQL5 リファレンスチェックアップ
- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
상태 점검
클라이언트 터미널의 현재 상태 변수를 반환하는 기능
|
기능
|
액션
|
마지막 오류 반환
|
mql5 프로그램이 작동을 중지하도록 명령을 받은 경우 참값을 반환
|
초기화 취소 사유 코드를 반환
|
mql5 프로그램 환경의 해당 속성의 정수 값을 반환
|
mql5 프로그램 환경의 해당 속성의 이중 값을 반환
|
mql5 프로그램 환경의 해당 속성의 string 값을 반환
|
실행 중인 mql5 프로그램의 해당 속성의 정수 값을 반환
|
실행 중인 mql5 프로그램의 해당 속성의 문자열 값을 반환
|
현재 차트의 심볼 이름을 반환
|
현재 차트 타임프레임을 반환
|
현재 차트 심볼 가격 값의 정확도를 결정하는 소수 자릿수를 반환
|
시세 통화에서 현재 심볼의 포인트 크기를 반환