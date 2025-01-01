MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体データ構造体履歴データの構造体 データ型構造体入力パラメータの構造体履歴データの構造体DOM構造体取引リクエスト構造体小切手リクエスト構造体取引リクエスト結果の構造体取引処理構造体現在価格の構造体経済指標カレンダー構造体 MqlRates 이 구조는 가격, 볼륨 및 스프레드에 대한 정보를 저장합니다. struct MqlRates { datetime time; // 구간 시작 시간 double open; // 시가 double high; // 구간 중 최고가 double low; // 구간 중 최저가 double close; // 종가 long tick_volume; // 틱 볼륨 int spread; // 스프레드 long real_volume; // 거래량 }; 예제: void OnStart() { MqlRates rates[]; int copied=CopyRates(NULL,0,0,100,rates); if(copied<=0) Print("가격 데이터 복제 오류 ",GetLastError()); else Print("복제됨 ",ArraySize(rates)," bars"); } 더 보기 CopyRates, 시계열 액세스 入力パラメータの構造体 DOM構造体