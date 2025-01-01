문서화섹션
MqlRates

이 구조는 가격, 볼륨 및 스프레드에 대한 정보를 저장합니다.

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // 구간 시작 시간
   double   open;         // 시가
   double   high;         // 구간 중 최고가
   double   low;          // 구간 중 최저가
   double   close;        // 종가
   long     tick_volume;  // 틱 볼륨
   int      spread;       // 스프레드
   long     real_volume;  // 거래량
  };

예제:

void OnStart()
  {
   MqlRates rates[];
   int copied=CopyRates(NULL,0,0,100,rates);
   if(copied<=0)
      Print("가격 데이터 복제 오류 ",GetLastError());
   else Print("복제됨 ",ArraySize(rates)," bars");
  }

