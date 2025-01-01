문서화섹션
지정한 차트의 해당 속성에 대한 값을 설정합니다. 차트 속성은 double 유형이어야 합니다. 이 명령은 차트 메시지 대기열에 추가되며 모든 이전 명령을 처리한 후 실행됩니다.

bool  ChartSetDouble(
   long                           chart_id,     // 차트 ID
   ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE     prop_id,      // 속성 ID
   double                         value         // 값
   );

매개변수

chart_id

[in]  차트 ID. 0은 현재 차트를 의미합니다.

prop_id

[in]  차트 속성 ID. ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE의 값 중 하나일 수 있습니다(읽기 전용 속성 제외).

[in] 속성 값.

값 반환

명령이 차트 대기열에 추가된 경우 true를 반환, 그렇지 않은 경우 false를 반환. 오류에 대한 정보를 가져오기 위해, GetLastError() 함수 호출.

주의

함수는 비동기식이며, 이는 함수가 지정된 차트의 대기열에 성공적으로 추가된 명령 실행을 기다리지 않음을 의미합니다. 대신, 컨트롤을 즉시 반환 차트 대기열에서 적절한 명령을 처리한 후에만 속성이 변경됩니다. 차트 대기열에서 명령을 즉시 시행하려면 ChartRedraw 함수를 호출.

한 번에 여러 차트 속성을 즉시 변경하려면 해당 함수(ChartSetString, ChartSetDouble, ChartSetString)를 하나의 코드 블록에서 실행해야 하며그런 다음 ChartRedraw를 한번 호출.

명령 실행 결과를 확인하려면 지정된 차트 속성 (ChartGetInteger, ChartGetDouble, ChartSetString)을 요청하는 함수를 사용할 수 있습니다. 하지만 이러한 기능은 동기화되어 실행 결과를 기다립니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 현재 차트 ID 가져오기
   long chart_id = ChartID();
   
//--- 오른쪽 가장자리에서 제로 바의 초기 오프셋을 백분율로 저장하고 플래그를 자동으로 스크롤
   double shift = ChartGetDouble(chart_idCHART_SHIFT_SIZE);
   bool   scrollChartGetInteger(chart_id,CHART_AUTOSCROLL);
   
//--- 자동 스크롤 차트 플래그를 재설정
   ChartSetInteger(chart_idCHART_AUTOSCROLLtrue);
   PrintFormat("Initial chart shift size: %.2f"shift);
 
//--- 루프에서 0.5% 간격으로 2.0%에서 50.0%까지
   for(int i=20i<=500i+=5)
     {
      //--- 이동 사이즈를 i/10으로 설정하고 저널에 지정된 값을 출력합니다
      ChartSetDouble(chart_idCHART_SHIFT_SIZEi/10.0);
      PrintFormat("Set chart shift size to %.1f%%"i/10.0);
      
      //--- 지정된 이동 거리에서 차트 제로 바 유지
      ChartNavigate(chart_idCHART_END0);
      
      //--- 잠시 대기
      Sleep(16);
     }
 
//--- 초기 차트 이동 및 자동 스크롤 설정
   Print("Set the chart shift size to the initial value of "shift);
   ChartSetDouble(ChartID(), CHART_SHIFT_SIZEshift);
   ChartSetInteger(chart_idCHART_AUTOSCROLLscroll);
  }