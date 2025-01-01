문서화섹션
StringLen

문자열의 심볼 수를 반환합니다.

int  StringLen(
   string  string_value      // 문자열
   );

매개 변수

string_value

[in]  길이를 계산할 문자열.

반환값

끝 0이 없는 문자열의 심볼 수.

예:

void OnStart()
  {
//--- 테스트 문자열 정의
   string text="123456789012345";
//--- 문자열의 심볼의 수를 가져옵니다.
   int str_len=StringLen(text);
//--- 문자열과 그 안의 심볼 수를 로그에 표시합니다.
   PrintFormat("The StringLen() function returned the value of %d chars in string: '%s'"str_lentext);
   
  /*
  결과
   The StringLen() function returned the value of 15 chars in string: '123456789012345'
  */
  }

참고 항목

StringBufferLen, StringTrimLeft, StringTrimRight, StringToCharArray, StringToShortArray