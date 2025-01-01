MQL5 リファレンス文字列関数StringLen
- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringLen
문자열의 심볼 수를 반환합니다.
|
int StringLen(
매개 변수
string_value
[in] 길이를 계산할 문자열.
반환값
끝 0이 없는 문자열의 심볼 수.
예:
|
void OnStart()
