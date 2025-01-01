FrameAdd

데이터가 포함된 프레임을 추가합니다. 함수에는 두 가지 변수가 있습니다.

1. 파일에서 데이터를 추가합니다

bool FrameAdd(

const string name,

long id,

double value,

const string filename

);

2. 모든 유형의 배열에서 데이터 추가

bool FrameAdd(

const string name,

long id,

double value,

const void& data[]

);

Parameter

name

[in] 퍼블릭 프레임 레이블. FrameFilter() 함수에서 필터에 사용할 수 있습니다.

id

[in] 프레임의 퍼블릭 식별자. FrameFilter() 함수에서 필터에 사용할 수 있습니다.

value

[in] 프레임에 쓸 숫자 값. OnTester() 함수에서와 같이 단일 패스 결과를 전송하는 데 사용됩니다.

filename

[in] 프레임에 추가할 데이터가 들어 있는 파일 이름. 파일이 다음과 같은 폴더에 있어야 합니다: MQL5/Files.

data

[in] 프레임에 쓸 모든 유형의 배열. 참조에 의해 통과됨

반환값

성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 정보를 얻으려면 GetLastError() 함수를 호출하십시오.