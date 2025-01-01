- OrderCalcMargin
PositionSelectByTicket
포지션에 지정된 티켓 번호를 기준으로 작업할 오픈 포지션을 선택합니다. 성공하면 true를 반환합니다. 함수가 실패하면 false를 반환합니다. 오류 세부정보를 위해서는 GetLastError()를 호출하십시오.
|
bool PositionSelectByTicket(
매개 변수
ticket
[in] 포지션 티켓.
반환값
bool 유형의 값.
참고
PositionSelectByTicket() 함수는 포지션 데이터를 프로그램 환경에 복사합니다. PositionGetDouble(), PositionGetInteger() 및 PositionGetString()를 추가로 호출하면 이전에 복사된 데이터가 반환됩니다. 포지션이 아직 없는 경우(또는 그 크기, 방향 등이 변경된 경우)에도 마찬가지이며, 데이터가 수신되는 경우가 있습니다. 유효한 포지션 데이터를 수신하려면 데이터에 액세스하기 전에 PositionSelectByTicket() 를 호출하는 것이 좋습니다.
예:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber
참고 항목