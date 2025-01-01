#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber



//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 요청 및 결과 구조를 선언하고 초기화

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result ={};



//--- 매수 포지션에 진입하려면 거래 요청 매개변수를 입력

request.action = TRADE_ACTION_DEAL; // 거래 동작 유형

request.symbol = Symbol(); // 심볼

request.volume = 0.1; // 0.1 랏의 볼륨

request.type = ORDER_TYPE_BUY; // 주문 유형

request.price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK); // 시가

request.deviation = 5; // 가격에서 허용된 편차

request.magic = EXPERT_MAGIC; // 주문 매직넘버



//--- 요청 전송 요청 전송에 실패한 경우 오류 코드를 표시하고 작업을 완료

if(!OrderSend(request, result))

{

PrintFormat("OrderSend error ", GetLastError());

return;

}



//--- 작동 데이터 표시

PrintFormat("Trade request result: retcode: %u, deal: %I64u, order: %I64u", result.retcode, result.deal, result.order);



//--- 거래 수행 결과에서 포지션 티켓을 얻어 티켓으로 포지션을 선택

//--- 새로 진입한 포지션의 티켓은 거래를 생성한 주문의 티켓에 해당합니다.

ulong ticket=result.order;

ResetLastError();

if(!PositionSelectByTicket(ticket))

{

PrintFormat("PositionSelectByTicket(%I64u) failed. Error %d", ticket, GetLastError());

return;

}



//--- 티켓으로 선택한 포지션의 데이터를 저널에 표시

ENUM_POSITION_TYPE type = (ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

long time = PositionGetInteger(POSITION_TIME_MSC);

double price = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

double volume= PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);

string symbol= PositionGetString(POSITION_SYMBOL);

int digits= (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);

PrintFormat("Current selected position: %s %.2f %s #%I64u at %.*f, %s",

symbol, volume, (type==POSITION_TYPE_BUY ? "Buy" : "Sell"), ticket, digits, price, TimeMscToString(time));

/*

결과:

Trade request result: retcode: 10009, deal: 2778100901, order: 2803905975

Current selected position: EURUSD 0.10 Buy #2803905975 at 1.10672, 2024.09.02 12:09:51.239

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 말리세컨드로 시간을 반환 |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeMscToString(const long time_msc, int flags=TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)

{

return(TimeToString(time_msc/1000, flags) + "." + IntegerToString(time_msc %1000, 3, '0'));

}