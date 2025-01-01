지표 입력 매개변수 구조(MqlParam)

MqlParam 구조는 입력 매개변수를 제공하도록 특별히 설계되었습니다 - 기술 지표 핸들을 IndicatorCreate() 함수를 사용해 만들 때.

struct MqlParam

{

ENUM_DATATYPE type; // 입력 매개 변수의 유형, 값: ENUM_DATATYPE

long integer_value; // 정수 유형을 저장하기 위한 필드

double double_value; // double 유형을 저장하기 위한 필드

string string_value; // 문자열 유형을 저장하기 위한 필드

};

지표의 모든 입력 매개 변수는 MqlParam 유형의 배열 형태로 전송됩니다. 이 배열의 각 요소의 type 필드는 요소가 전송하는 데이터 유형을 지정합니다. 지표 값은 각 요소(integer_value, double_value 또는 string_value)에 대해 ENUM_DATATYPE 열거값 - type 필드에 지정된 -에 따라 적절한 필드에 먼저 배치해야 합니다.

IND_CUSTOM 값이 IndicatorCreate() 함수에 대한 지표 유형으로 세 번째로 전달되는 경우 입력 매개 변수 배열의 첫 번째 요소에는 type 필드 - ENUM_DATATYPE 열거값의 TYPE_STRING 이 포함된 -가 있어야 하며 string_value 필드에는 커스텀 지표의 이름이 포함되어 있어야 합니다.