윌리엄 간 메서드(2부): 간 스퀘어 지표 만들기
우리는 시간과 가격을 제곱하여 구축된 간의 9의 정사각형을 기반으로 지표를 만들 것입니다. 그리고 코드를 준비하고 플랫폼에서 다양한 시간 간격으로 지표를 테스트할 것입니다.
윌리엄 간 메서드(1부): 간 각도 지표 생성하기
간 이론의 본질은 무엇일까요? 간 각도는 어떻게 구성될까요? 우리는 여기서 MetaTrader 5용 간 각도 지표를 만들어 보겠습니다.
MQL5에서 테이블 모델 구현: MVC 개념 적용
이 글에서는 MVC(모델-뷰-컨트롤러) 아키텍처 패턴을 사용하여 MQL5에서 테이블 모델을 개발하는 프로세스에 대해 살펴보겠습니다. 우리는 이를 통해 데이터 논리, 표현, 제어를 분리하고, 구조화되고 유연하며 확장 가능한 코드를 작성할 수 있습니다. 연결 리스트를 사용하여 데이터를 저장하는 것을 포함하여 테이블 모델을 구축하기 위한 클래스를 구현해 볼 것입니다.
경제 예측: 파이썬의 잠재력 살펴보기
세계 은행 경제 데이터를 예측에 어떻게 사용할 수 있을까요? AI 모델과 경제학을 결합하면 어떤 일이 일어날까요?
MQL5 Algo Forge로 이동하기(4부): 버전 및 릴리스 작업
심플 캔들 및 애드위저드 프로젝트를 계속 개발하면서 MQL5 Algo Forge 버전 제어 시스템 및 저장소를 사용할 때의 세부적인 측면에 대해서도 알아보겠습니다.
리스크 관리에 대한 정량적 접근 방식: 파이썬과 MetaTrader 5를 사용하여 다중 통화 포트폴리오를 최적화 하기 위한 VaR 모델 적용하기
이 문서에서는 다중 통화 포트폴리오 최적화를 위한 VaR(위험가중치) 모델이 가진 잠재력에 대해 살펴봅니다. 파이썬의 강력한 성능과 MetaTrader 5의 기능을 사용하여 효율적인 자본 배분 및 포지션 관리를 하는 VaR 분석을 구현하는 방법에 대해 알아봅니다. 이론적 기초부터 실제 구현까지, 알고리즘 트레이딩에서 가장 강력한 위험 계산 시스템 중 하나인 VaR을 적용하는 모든 측면을 다룹니다.
트레이딩에서 카오스 이론(2부): 더 깊이 알아보기
금융 시장에서의 카오스 이론에 대해 계속 알아보겠습니다. 이번에는 통화 및 기타 자산 분석에서 카오스 이론의 적용 가능성에 대해 살펴보겠습니다.
트레이딩에서 카오스 이론(1부): 소개, 금융 시장에서의 적용 및 리아푸노프 지수
카오스 이론이 금융 시장에도 적용될 수 있을까요? 이 글에서 우리는 기존의 카오스 이론과 카오스 시스템이 빌 윌리엄스가 제안한 개념과 어떻게 다른지 살펴볼 것입니다.
MQL5 Algo Forge로 이동하기(3부): 내 프로젝트에서 외부 리포지토리 사용하기
MQL5 Algo Forge 저장소의 모든 리포지토리에서 외부 코드를 프로젝트에 통합하는 방법을 살펴보겠습니다. 이 글에서는 유용하면서도 더 복잡한 작업, 즉 MQL5 Algo Forge 내에서 타사 저장소의 라이브러리를 실제로 연결하고 사용하는 방법에 대해 살펴봅니다.
MQL5의 주문에 대한 이해
트레이딩 시스템을 만들 때 효과적으로 처리해야 하는 작업이 있습니다. 이 작업은 주문 접수 또는 생성된 트레이딩 시스템이 자동으로 주문을 처리하도록 하는 작업으로 모든 트레이딩 시스템에서 매우 중요합니다. 따라서 이 기사에서는 주문 접수의 측면에서 거래 시스템을 효과적으로 만들기 위해 여러분이 이해해야 하는 대부분의 주제를 찾을 수 있습니다.
MQL5 Algo Forge로 이동하기(2부): 여러 리포지토리로 작업하기
이 글에서 우리는 프로젝트의 소스 코드를 공용 리포지토리에 저장하는 방법 중 하나에 대해 알아볼 것입니다. 프로젝트 개발을 위한 명확하고 편리한 규칙을 수립하기 위해 여러 브랜치에 코드를 배포할 예정입니다.
다양한 이동 평균 유형을 테스트하여 이들이 얼마나 통찰력이 있는지 확인합니다.
우리 모두 이동평균 지표의 중요성을 잘 알고 있습니다. 트레이딩에 유용한 다른 유형의 이동평균들도 있으며 이 글에서는 이러한 유형을 식별하고 각각의 유형과 가장 인기있는 단순 이동평균 유형을 간단히 비교하여 어떤 유형이 최상의 결과를 보여줄 수 있는지 알아볼 것입니다.
MQL5 Algo Forge로 이동하기(1부): 메인 리포지토리 만들기
MetaEditor에서 프로젝트를 작업할 때 개발자는 종종 코드 버전을 관리해야 하는 상황에 직면합니다. MetaQuotes는 최근 코드 버전 관리 및 협업 기능을 갖춘 MQL5 Algo Forge의 출시와 함께 GIT로의 마이그레이션을 발표했습니다. 이 글에서는 이 새로운 도구와 기존 도구를 더 효율적으로 사용하는 방법에 대해 설명합니다.
MQL5 Algo Forge 시작하기
알고리즘 트레이딩 개발자를 위한 전용 포털인 MQL5 Algo Forge를 소개합니다. MQL5 Algo Forge에는 Git의 강력한 기능과 MQL5 에코시스템 내에서 프로젝트를 관리하고 구성할 수 있는 직관적인 인터페이스가 결합되어 있습니다. 여러분은 이곳에서 흥미로운 저자를 팔로우하고 팀을 구성하고 알고리즘 트레이딩 프로젝트에 대해 협업할 수 있습니다.
MQL5 프로그램 구조에 대해 알아야 할 모든 것
프로그래밍 언어로 된 모든 프로그램에는 특정한 구조가 있습니다. 이 글에서는 MetaTrader 5에서 실행 가능한 MQL5 거래 시스템 또는 거래 도구를 만들 때 매우 유용한 MQL5 프로그램 구조의 모든 부분에 대한 프로그래밍의 기초를 이해함으로써 MQL5 프로그램 구조의 필수 부분을 학습할 수 있습니다.
애플리케이션을 통한 MQL5 함수의 이해
함수는 모든 프로그래밍 언어에서 중요한 요소이며 DRY(반복하지 말라는 의미)의 개념을 적용하는 데 도움이 되는 등 여러 가지 이점이 있습니다. 이 글에서는 함수에 대한 자세한 정보와 복잡한 작업 없이 트레이딩 시스템을 강화하기 위해 모든 시스템에서 사용하거나 호출할 수 있는 간단한 애플리케이션으로 MQL5에서 우리만의 함수를 만드는 방법에 대해 자세히 설명합니다.
파이썬으로 트레이딩 로봇 개발하기(3부): 모델 기반 트레이딩 알고리즘 구현하기
파이썬과 MQL5로 트레이딩 로봇을 개발하는 방법에 대한 시리즈 기사를 계속 이어갑니다. 이 글에서 우리는 파이썬으로 트레이딩 알고리즘을 만들어 볼 것입니다.
Python과 MQL5로 로봇 개발하기(2부): 모델 선택, 생성 및 훈련, Python 사용자 지정 테스터
파이썬과 MQL5로 트레이딩 로봇을 개발하는 방법에 대한 시리즈 기사를 계속 이어갑니다. 오늘 우리는 모델 선택 및 훈련, 테스트, 교차 검증, 그리드 검색 구현, 모델 앙상블 문제를 해결해 보겠습니다.
Python과 MQL5로 로봇 개발하기(1부): 데이터 전처리
머신 러닝을 기반으로 트레이딩 로봇을 개발하기: 자세한 가이드. 이 시리즈의 첫 번째 글에서는 데이터와 기능을 수집하고 준비하는 방법을 다룹니다. 이 프로젝트는 파이썬 프로그래밍 언어와 라이브러리, MetaTrader 5 플랫폼을 사용하여 구현됩니다.
패턴 검색에서 무자비 대입 방식(6부): 주기적 최적화
이 기사에서는 MetaTrader 4 및 5 거래에서 자동화 체인 전체를 닫을 수 있을 뿐만 아니라 훨씬 더 흥미로운 작업을 할 수 있게 해준 개선 사항의 첫 번째 부분을 보여드리겠습니다. 이제부터는 이 솔루션을 사용하면 EA를 생성하고 최적화하는 것을 완전히 자동화할 수 있을 뿐만 아니라 효과적인 트레이딩 구성을 찾는 데 드는 인건비를 최소화할 수 있습니다.
측정 지표 정보
머신러닝은 전략 개발을 위한 인기 있는 방법이 되었습니다. 수익성과 예측 정확도를 극대화하는 데는 더 많은 관심이 집중되었지만 예측 모델을 구축하는 데 사용되는 데이터 처리의 중요성은 그다지 주목을 받지 못했습니다. 이 글에서는 티모시 마스터스의 책 '시장 트레이딩 시스템 테스트 및 조정'에 설명된 대로 엔트로피 개념을 사용해 예측 모델 구축에 사용할 지표의 적절성을 평가하는 방법을 살펴봅니다.
MQL5에서 더욱 쉬워진 그래픽 패널 제작
이 글에서는 트레이딩에서 가장 가치 있고 유용한 도구 중 하나인 그래픽 패널을 사용하여 트레이딩 관련 작업을 단순화하고 쉽게 수행하여 시간을 절약하고 트레이딩 프로세스 자체에 더 집중할 수 있도록 도와주는 간단하고 쉬운 가이드를 제공합니다.
MQL5 객체 지향 프로그래밍(OOP) 이해하기
개발자는 특히 서로 다른 동작을 하는 여러 객체가 있는 경우 중복된 코드 없이 재사용이 가능하면서 유연한 소프트웨어를 만들고 개발하는 방법을 알아야 합니다. 객체 지향 프로그래밍 기술과 원칙을 사용하면 이를 원활하게 수행할 수 있습니다. 이 글에서는 MQL5 객체 지향 프로그래밍의 기초를 소개하고 소프트웨어에서 그 원칙과 사례를 어떻게 활용할 수 있는지 알아보고자 합니다.
MQL5를 사용하여 사용자 지정 돈치안(Donchian) 채널 지표를 만드는 방법
가격을 둘러싼 채널을 시각화 하는 데 사용할 수 있는 많은 기술 도구가 있습니다. 이러한 도구 중 하나가 돈치안 채널 지표입니다. 이 글에서는 돈치안 채널 지표를 만드는 방법과 EA를 사용하여 사용자 지정 지표로 거래하는 방법에 대해 알아보겠습니다.
HarmonyOS NEXT에 MetaTrader 5 및 기타 MetaQuotes 앱 설치
DroiTong을 사용하여 HarmonyOS NEXT 기기에 MetaTrader 5 및 기타 MetaQuotes 앱을 쉽게 설치하세요. 휴대전화나 노트북을 위한 자세한 단계별 가이드입니다.
MQL5의 정량적 분석: 유망한 알고리즘 구현하기
우리는 정량적 분석이란 무엇인지 그리고 주요 거래 주체들은 이를 어떻게 활용하고 있는지에 대해 분석해 볼 것입니다. 우리는 MQL5 언어로 정량적 분석 알고리즘 중 하나를 만들 것입니다.
파이썬, ONNX 및 MetaTrader 5: RobustScaler 및 PolynomialFeatures 데이터 전처리를 사용하여 RandomForest 모델 만들기
이 글에서는 Python으로 랜덤 포레스트 모델을 만들고 모델을 학습시킨 다음 데이터 전처리를 통해 ONNX 파이프라인으로 저장하는 방법을 살펴봅니다. 그 후 우리는 MetaTrader 5 터미널에서 이 모델을 사용할 것입니다.
Expert Advisor에 지표를 포함하기 위한 기성 템플릿(3부): 트렌드 지표
이 참고 문서에서는 트렌드 지표 카테고리의 표준 지표를 살펴봅니다. 매개변수 선언 및 설정, 지표 초기화 및 초기화 해제, 지표 버퍼에서 데이터 및 신호 수신 등 EA에서 지표를 사용하기 위해 바로 사용할 수 있는 템플릿을 만들 것입니다.
Expert Advisor에 지표를 포함하기 위한 기성 템플릿(2부): 볼륨 및 빌 윌리엄스 지표
이 글에서는 볼륨과 빌 윌리엄스의 지표 카테고리의 표준 지표를 살펴보겠습니다. 우리는 매개변수 선언 및 설정, 지표 초기화 및 초기화 해제, 지표 버퍼에서 데이터 및 신호 수신 등 EA에서 지표를 사용하기 위해 바로 사용할 수 있는 템플릿을 만들 것입니다.
Expert Advisor에 지표를 포함시키기 위한 기성 템플릿(1부): 오실레이터
이 기사에서는 오실레이터 카테고리에 있는 표준 지표를 살펴봅니다. 우리는 매개변수 선언 및 설정, 지표 초기화 및 초기화 해제, 지표 버퍼에서 데이터 및 신호를 수신하는 등의 EA에서 바로 사용할 수 있는 템플릿을 만들 것입니다.
모집단 최적화 알고리즘: 전자기 유사 알고리즘(ЕМ)
이 문서에서는 다양한 최적화 문제에서 전자기 알고리즘을 사용하는 원리, 방법 및 그 가능성에 대해 알아봅니다. EM 알고리즘은 대량의 데이터와 다차원 함수를 다룰 수 있는 효율적인 최적화 도구입니다.
모집단 최적화 알고리즘: 묘목 파종 및 성장(SSG)
묘목 파종 및 성장(SSG) 알고리즘은 다양한 조건에서 뛰어난 생존 능력을 발휘하는 지구상에서 가장 탄력적인 유기체 중 하나로부터 영감을 받은 것입니다.
MQL5 전략 테스터를 이해하고 효과적으로 사용하기
MQL5 프로그래머나 개발자는 중요하고 가치 있는 도구를 마스터해야 합니다. 이러한 도구 중 하나가 전략 테스터입니다. 이 글은 MQL5의 전략 테스터를 이해하고 효과적으로 사용하기 위한 실용적인 가이드입니다.
MQL5를 사용하여 맞춤형 실제 강도 지수 지표를 만드는 방법
이글은 맞춤형 지표를 만드는 방법에 대한 새로운 글입니다. 이글에서 우리는 실제 강도 지수(TSI)를 기반으로 Expert Advisor를 만들 것입니다.
패턴 검색에서 무자비 대입 방식(5부): 새로운 시각
이 글에서는 제가 꽤 오랜만에 찾은 알고리즘 트레이딩에 관한 완전히 색다른 접근법을 보여드리겠습니다. 물론 이 모든 것은 여러 문제를 동시에 해결할 수 있도록 여러 가지 변경을 거친 저의 무자비 대입 프로그램과 관련이 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 기사는 더 일반적이고 가능한 한 간단한 것으로 밝혀 졌기 때문에 무자비 대입에 대해 아무것도 모르는 사람들에게도 적합합니다.
MQL5 - 여러분도 이 언어의 마스터가 될 수 있습니다.
이 글은 제가 MQL5 언어에 어떻게 첫발을 내딛게 되었는지 알려드리는 일종의 인터뷰 형식의 글입니다. 훌륭한 MQL5 프로그래머가 되는 방법을 알려드리겠습니다. 저는 이 위업을 달성하는 데 필요한 기반을 설명할 것입니다. 유일한 전제 조건은 배우고자 하는 의지입니다.
데이터 과학 및 머신 러닝 - 신경망(1부): 피드 포워드 신경망에 대한 이해
많은 사람들이 신경망을 좋아하지만 신경망의 전체 작동 원리를 이해하는 사람은 많지 않습니다. 이 글에서 저는 피드 포워드 멀티 레이어 인식의 이면에 있는 모든 것을 평이하게 설명하려고 합니다.
앨런 앤드류스의 시계열 분석 방법
앨런 앤드류스는 현대의 트레이딩 세계에서 가장 유명한 '교육자' 중 한 명입니다. 그의 '피치포크'는 거의 모든 최신 분석 프로그램에 포함되어 있습니다. 그러나 대부분의 트레이더는 이 도구가 제공하는 기회 중 일부도 사용하지 않고 있습니다. 게다가 앤드류스의 오리지널 교육 과정에는 피치포크(여전히 주요 도구이지만)뿐만 아니라 이외의 다른 유용한 구조에 대한 설명도 포함되어 있습니다. 이 글은 Andrews가 원래 강의에서 가르쳤던 놀라운 차트 분석 방법에 대한 인사이트를 제공합니다. 이미지가 많으니 주의하세요.
모집단 최적화 알고리즘: 원숭이 알고리즘(MA)
이 글에서는 원숭이 알고리즘(MA) 최적화 알고리즘에 대해 알아보겠습니다. 원숭이들이 어려운 장애물을 극복하고 가장 접근하기 어려운 나무 꼭대기에 도달하는 능력은 MA 알고리즘의 아이디어의 기초가 되었습니다.
모집단 최적화 알고리즘: 하모니 검색(HS)
이번 기사에서는 완벽한 하모니를 찾는 과정에서 영감을 얻은 가장 강력한 최적화 알고리즘인 하모닉 서치(HS)에 대해 알아보고 테스트해 보겠습니다. 현재 평가에서 선두를 달리고 있는 알고리즘은 무엇일까요?