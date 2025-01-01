문서화섹션
산술 함수MathMax 

MathMax

이 함수는 두 값의 최대값을 반환합니다.

double  MathMax(
   double  value1,     // 첫번째 값
   double  value2      // 두번째 값
   );

매개 변수

value1

[in]  첫번째 숫자 값.

value2

[in]  두번째 숫자 값.

반환값

두 값 중 더 큰 값.

참고

MathMax() 대신에 fmax()를 사용하실 수 있습니다. 함수 fmax(), fmin(), MathMax(), MathMin()는 정수 형식을 double 형식으로 타이프캐스팅하지 않고 사용할 수 있습니다.

다른 유형의 파라미터가 함수에 전달되면 작은 유형의 파라미터가 큰 유형에 자동으로 캐스트됩니다. 반환 값의 유형은 보다 큰 유형에 해당합니다.

동일한 유형의 데이터를 통과하면 캐스팅이 수행되지 않습니다.

 

예:

//--- 입력 매개변수
input int                  InpPeriod = 10;            // 이동 평균 계산 기간
input ENUM_MA_METHOD       InpMethod = MODE_SMA;      // 이동 평균 계산 방법
input ENUM_APPLIED_PRICE   InpPrice  = PRICE_CLOSE;   // 이동 평균 계산 가격
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 이동 평균 기간을 1보다 작은 값으로 설정하면 기본값(10)이 사용됩니다.
   int period=(InpPeriod<1 ? 10 : InpPeriod);
//--- 이동 평균 지표 핸들 생성
   int handle=iMA(Symbol(),Period(),period,0,InpMethod,InpPrice);
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
Print("이동 평균 지표 핸들을 생성하지 못했습니다. Error ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 현재 Bid 가격을 가져옵니다.
   double bid=0;
   ResetLastError();
   if(!SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID,bid))
     {
Print("Bid 가격을 가져오지 못했습니다. Error ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 현재 바의 이동 평균 값을 가져옵니다.
   double array[1];
   int    copied=CopyBuffer(handle,0,0,1,array);
   if(copied!=1)
     {
Print("이동 평균 데이터를 가져오지 못했습니다. Error ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 둘 중 가장 높은 가격(Bid 가격과 이동 평균 값)을 구하고 결과 데이터를 저널에 표시합니다.
   double max_price=MathMax(bid,array[0]);
   PrintFormat("Bid: %.*f, Moving Average: %.*f, highest price of the two: %.*f",_Digits,bid,_Digits,array[0],_Digits,max_price);
   PrintFormat("Bid price %s moving average",(bid>array[0] ? "higher" : bid<array[0] ? "lower" : "equal to"));
  }