- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathMax
이 함수는 두 값의 최대값을 반환합니다.
double MathMax(
매개 변수
value1
[in] 첫번째 숫자 값.
value2
[in] 두번째 숫자 값.
반환값
두 값 중 더 큰 값.
참고
MathMax() 대신에 fmax()를 사용하실 수 있습니다. 함수 fmax(), fmin(), MathMax(), MathMin()는 정수 형식을 double 형식으로 타이프캐스팅하지 않고 사용할 수 있습니다.
다른 유형의 파라미터가 함수에 전달되면 작은 유형의 파라미터가 큰 유형에 자동으로 캐스트됩니다. 반환 값의 유형은 보다 큰 유형에 해당합니다.
동일한 유형의 데이터를 통과하면 캐스팅이 수행되지 않습니다.
예:
//--- 입력 매개변수