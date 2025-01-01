MQL5 リファレンスチャート操作ChartPriceOnDropped
- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartPriceOnDropped
엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트에 해당하는 가격 좌표를 반환.
|
double ChartPriceOnDropped();
값 반환
double 유형의 값.
예를 들어:
|
double p=ChartPriceOnDropped();
추가 참조