ChartPriceOnDropped

엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트에 해당하는 가격 좌표를 반환.

double  ChartPriceOnDropped();

값 반환

double 유형의 값.

예를 들어:

   double p=ChartPriceOnDropped();
   Print("ChartPriceOnDropped() = ",p);

