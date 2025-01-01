문서화섹션
엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 지점에 해당하는 시간 좌표를 반환.

datetime  ChartTimeOnDropped();

값 반환

시간날짜 유형의 값.

예를 들어:

   datetime t=ChartTimeOnDropped();
   Print("스크립트가 다음에서 삭제되었습니다."+t);

추가 참조

ChartXOnDropped, ChartYOnDropped