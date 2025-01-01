ChartScreenShot

이 함수는 지정된 확장자에 따라 GIF, PNG 또는 BMP 형식의 현재 상태 차트의 스크린샷을 제공.

bool ChartScreenShot(

long chart_id,

string filename,

int width,

int height,

ENUM_ALIGN_MODE align_mode=ALIGN_RIGHT

);

매개변수

chart_id

[in] 차트 ID. 0은 현재 차트를 의미합니다.

파일명

[in] 스크린샷 파일 이름. 63자를 초과할 수 없습니다. 스크린샷 파일은 \Files 디렉토리에 저장됩니다.

너비

[in] 스크린샷 너비(픽셀).

높이

[in] 스크린샷 높이(픽셀).

align_mode=ALIGN_RIGHT

[in] 좁은 스크린샷의 출력 모드. ENUM_ALIGN_MODE 열거의 값. ALIGN_RIGHT은 오른쪽 여백(끝으로부터의 출력)에 맞춰 정렬하는 것을 의미합니다. ALIGN_LEFT 은 좌측 정렬을 의미합니다.

값 반환

성공하면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.

주의

특정 위치에서 타츠를 캡쳐해야 하는 경우, 먼저 ChartNavigate() 기능을 사용하여 그래프를 배치해야 합니다. 스크린샷의 수평 크기가 차트 창보다 작은 경우 align_mode 설정에 따라 차트 창의 오른쪽 부분 또는 왼쪽 부분이 출력됩니다.

예를 들어:

#property 설명 "엑스퍼트 어드바이저는 현재 스크린샷을 생성하는 방법을 시연합니다"

#property 설명 "ChartScreenShot() 기능을 사용하여 차트화. 편의를 위해, 파일의 이름은"

#property 설명 "차트에 표시됨. 이미지의 높이와 너비는 매크로를 통해 정의됩니다."



#define WIDTH 800 // ChartScreenShot()을 호출할 이미지 너비

#define HEIGHT 600 // ChartScreenShot() 호출할 이미지 높이



//--- 매개변수 입력

input int pictures=5; // 시리즈의 이미지 수

int mode=-1; // -1 은 차트의 오른쪽 가장자리로, 1은 왼쪽으로 이동을 나타냅니다

int bars_shift=300;// ChartNavigate()를 사용하여 차트를 스크롤할 때의 막대 수

//+------------------------------------------------------------------+

//| 엑스퍼트 초기화 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- 차트 자동 스크롤 사용 안 함

ChartSetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- 차트의 오른족 가장자리의 이동을 설정

ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT,true);

//--- 캔들스틱 차트 표시

ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//---

Print("엑스퍼트 어드바이저의 준비 완료");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 엑스퍼트 틱 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent 기능 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- 함수 이름, 호출 시간 및 이벤트 식별자 표시

Print(__FUNCTION__,TimeCurrent()," id=",id," mode=",mode);

//--- CHARTEVENT_CLICK 이벤트 처리 ("차트에서 마우스를 클릭")

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

//--- 차트 가장자리에서 초기 이동

int pos=0;

//--- 왼쪽 차트 가장자리를 사용한 작업

if(mode>0)

{

//--- 차트를 왼쪽 가장자리로 스크롤

ChartNavigate(0,CHART_BEGIN,pos);

for(int i=0;i<pictures;i++)

{

//--- 차트에 표시할 텍스트와 파일 이름 준비

string name="ChartScreenShot"+"CHART_BEGIN"+string(pos)+".gif";

//--- 차트에 코멘트로 이름 표시

Comment(name);

//--- 차트 스크린샷 파일을 terminal_directory\MQL5\Files\에 저장

if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_LEFT))

Print("스크린샷을 저장했습니다 ",name);

//---

pos+=bars_shift;

//--- 사용자에게 차트의 새 부분을 살펴볼 시간을 주십시오

Sleep(3000);

//--- 현재 포지션 bars_shift 막대에서 오른쪽으로 스크롤

ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,bars_shift);

}

//--- 모드를 반대로 변경

mode*=-1;

}

else // 오른쪽 차트 가장자리를 사용한 작업

{

//--- 차트를 오른쪽 가장자리로 스크롤

ChartNavigate(0,CHART_END,pos);

for(int i=0;i<pictures;i++)

{

//--- 차트에 표시할 텍스트와 파일 이름 준비

string name="ChartScreenShot"+"CHART_END"+string(pos)+".gif";

//--- 차트에 코멘트로 이름 표시

Comment(name);

//--- 차트 스크린샷 파일을 terminal_directory\MQL5\Files\에 저장

if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_RIGHT))

Print("스크린샷을 저장했습니다 ",name);

//---

pos+=bars_shift;

//--- 사용자에게 차트의 새 부분을 살펴볼 시간을 주십시오

Sleep(3000);

//--- 현재 포지션 bars_shift 막대에서 오른쪽으로 스크롤

ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,-bars_shift);

}

//--- 모드를 반대로 변경

mode*=-1;

}

} // CHARTEVENT_CLICK 이벤트 핸들링 종료

//--- OnChartEvent() 처리 종료

}

