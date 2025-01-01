MQL5 リファレンスDirectXの操作DXDrawIndexed
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXDrawIndexed
DXBufferSet()에서 인덱스 버퍼가 설명하는 그래픽 원형을 렌더링.
bool DXDrawIndexed(
매개변수
컨텍스트
[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.
start=0
[in] 렌더링을 위한 첫 번째 원형 인덱스.
count=WHOLE_ARRAY
[in] 렌더링을 위한 기초 수
값 반환
실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.
주의
인덱스 버퍼에서 설명하는 원형 유형은 DXPrimiveTopologySet()를 사용하여 설정됩니다.
DXBufferSet()의 정점 버퍼는 기본적으로 원형을 렌더링하도록 설정해야 합니다.
또한 셰이더는 DXShaderSet()를 사용하여 예비적으로 설정해야 합니다.