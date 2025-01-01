- OrderCalcMargin
HistoryOrderGetInteger
주문의 요청된 속성을 반환합니다. 주문 속성은 datetime, int 유형이어야 합니다. 이 함수의 변수는 두 가지가 있습니다.
1. 속성 값을 즉시 반환합니다.
|
long HistoryOrderGetInteger(
2. 함수의 성공 여부에 따라 True 또는 False를 반환합니다. 성공하면 속성 값이 마지막 매개 변수에서 레퍼런스로 전달되는 대상 변수에 배치됩니다.
|
bool HistoryOrderGetInteger(
Parameter
ticket_number
[in] 주문 티켓.
property_id
[in] 주문 속성 식별자. 이 값은 ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER 열거값 중 하나일 수 있습니다.
long_var
[out] 요청된 속성 값을 수락하는 long 타입의 변수.
반환값
long 타입 값.
참고
거래 내역의 주문을 "도구 상자" 표시줄의 "거래" 탭에 표시되는 현재 보류 주문과 혼동하지 마십시오. 취소되었거나 거래로 이어진 주문 목록은 클라이언트 터미널의 "도구 상자"에 있는 "내역" 탭에서 볼 수 있습니다.
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+
참고 항목
HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Order Properties