GlobalVariableDel

클라이언트 터미널에서 글로벌 변수를 삭제.

bool  GlobalVariableDel(
   string  name      // 글로벌 변수 이름
   );

매개변수

이름

[in]  글로벌 변수 이름.

값 반환

성공하면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 정보를 얻으려면 GetLastError()함수를 호출해야 합니다.

주의

글로벌 변수는 마지막 사용 후 4주 동안 클라이언트 터미널에 존재하면 자동으로 삭제됩니다.