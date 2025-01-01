MQL5 リファレンス端末のグローバル変数GlobalVariableDel
- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableDel
클라이언트 터미널에서 글로벌 변수를 삭제.
|
bool GlobalVariableDel(
매개변수
이름
[in] 글로벌 변수 이름.
값 반환
성공하면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 정보를 얻으려면 GetLastError()함수를 호출해야 합니다.
주의
글로벌 변수는 마지막 사용 후 4주 동안 클라이언트 터미널에 존재하면 자동으로 삭제됩니다.