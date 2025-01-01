MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体
상수, 열거값 및 구조
프로그램 쓰기를 단순화하고 프로그램 텍스트를 인식에 보다 편리하게 하기 위해 MQL5 언어는 사전 정의된 표준 상수와 열거값을 제공합니다. 그 외에도 서비스 구조를 사용하여 정보를 저장합니다.
표준 상수는 매크로와 유사하며 int 유형입니다.
상수는 다음 용도에 따라 그룹화됩니다:
- 차트 상수는 가격 차트(개장, 탐색, 매개변수 설정)를 다룰 때 사용;
- 개체 상수는 차트에 생성 및 표시할 수 있는 그래픽 개체를 처리하기 위함;
- 지표 상수는 표준 지표 및 사용자 정의 지표 작업에 사용;
- 환경 상태 상수는 MQL5 프로그램의 속성을 설명하고 클라이언트 터미널, 금융 상품 및 현재 계정에 대한 정보를 표시;
- 거래 상수를 통해 트레이딩 과정에서 다양한 정보를 지정가능;
- 명명된 상수는 MQL5 언어의 상수;
- 데이터 구조는 사용된 데이터 스토리지 형식을 설명;
- 오류 및 경고 코드는 거래 요청에 대한 컴파일러 메시지 및 거래 서버 응답을 설명;
- In/out 상수는 파일 기능을 사용하고 MessageBox() 기능에 의해 화면에 메시지를 표시하도록 고안되었습니다.