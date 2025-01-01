상수, 열거값 및 구조

프로그램 쓰기를 단순화하고 프로그램 텍스트를 인식에 보다 편리하게 하기 위해 MQL5 언어는 사전 정의된 표준 상수와 열거값을 제공합니다. 그 외에도 서비스 구조를 사용하여 정보를 저장합니다.

표준 상수는 매크로와 유사하며 int 유형입니다.

상수는 다음 용도에 따라 그룹화됩니다:

차트 상수 는 가격 차트(개장, 탐색, 매개변수 설정)를 다룰 때 사용;

개체 상수 는 차트에 생성 및 표시할 수 있는 그래픽 개체를 처리하기 위함;

지표 상수 는 표준 지표 및 사용자 정의 지표 작업에 사용;