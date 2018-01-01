//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTester_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "OnTester() 핸들러 포함 샘플 EA"

#property description "커스텀 최적화 기준으로, "

#property description "밸런스 그래프 선형 회귀의 비율"

#property description "평균 제곱근 편차로 나눈 값이 반환됩니다."

//--- 거래 작업을 위한 등급을 포함

#include <Trade\Trade.mqh>

//--- EA 입력 파라미터

input double Lots = 0.1; // 볼륨

input int Slippage = 10; // 허용가능 저하

input int MovingPeriod = 80; // 이동 평균 기간

input int MovingShift = 6; // 이동 평균 시프트

//--- 글로벌 변수

int IndicatorHandle=0; // 지표 처리

bool IsHedging=false; // 계정의 플래그

CTrade trade; // 거래 작업 수행용

//---

#define EA_MAGIC 18052018

//+------------------------------------------------------------------+

//| 포지션 오프닝 조건 점검 |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckForOpen(void)

{

MqlRates rt[2];

//--- 새 막대의 시작점에서만 거래

if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)

{

Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history");

return;

}

//--- 틱 볼륨

if(rt[1].tick_volume>1)

return;

//--- 이동 평균 값 수신

double ma[1];

if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)

{

Print("CopyBuffer from iMA failed, no data");

return;

}

//--- 신호 유무 점검

ENUM_ORDER_TYPE signal=WRONG_VALUE;

//--- 캔들이 더 고점에서 열렸지만, 이동평균보다 다 저점에서 닫혔음

if(rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])

signal=ORDER_TYPE_BUY; // 매수 시그널

else // 캔들이 더 저점에서 열렸지만, 이동평균보다 더 고점에서 닫혔음

{

if(rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])

signal=ORDER_TYPE_SELL;// 매도 시그널

}

//--- 추가 점검

if(signal!=WRONG_VALUE)

{

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)

{

double price=SymbolInfoDouble(_Symbol,signal==ORDER_TYPE_SELL ? SYMBOL_BID:SYMBOL_ASK);

trade.PositionOpen(_Symbol,signal,Lots,price,0,0);

}

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 포지션 클로징 조건 점검 |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckForClose(void)

{

MqlRates rt[2];

//--- 새 막대의 시작점에서만 거래

if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)

{

Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history");

return;

}

if(rt[1].tick_volume>1)

return;

//--- 이동 평균 값 수신

double ma[1];

if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)

{

Print("CopyBuffer from iMA failed, no data");

return;

}

//--- PositionSelect()를 사용하여 이전에 이미 포지션이 선택되었음

bool signal=false;

long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

//--- 캔들이 더 고점에서 열렸지만, 이동평균보다 더 저점에서 닫혔음 - 숏 포지션 마감

if(type==(long)POSITION_TYPE_SELL && rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])

signal=true;

//--- 캔들이 더 저점에서 열렸지만, 이동평균보다 더 고점에서 닫혔음 - 롱 포지션 마감

if(type==(long)POSITION_TYPE_BUY && rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])

signal=true;

//--- 추가 점검

if(signal)

{

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)

trade.PositionClose(_Symbol,Slippage);

}

//---

}

//+-------------------------------------------------------------------+

//| 계정 유형을 고려하여 포지션 선택: Netting 또는 Hedging |

//+-------------------------------------------------------------------+

bool SelectPosition()

{

bool res=false;

//--- Hedging 계정용 포지션 선택

if(IsHedging)

{

uint total=PositionsTotal();

for(uint i=0; i<total; i++)

{

string position_symbol=PositionGetSymbol(i);

if(_Symbol==position_symbol && EA_MAGIC==PositionGetInteger(POSITION_MAGIC))

{

res=true;

break;

}

}

}

//--- Netting 계정용 포지션 선택

else

{

if(!PositionSelect(_Symbol))

return(false);

else

return(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==EA_MAGIC); //---check Magic number

}

//--- 실행 결과

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 초기화 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit(void)

{

//--- 거래 유형 설정: Netting 또는 Hedging

IsHedging=((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);

//--- 올바른 포지션 제어를 위해 개체 초기화

trade.SetExpertMagicNumber(EA_MAGIC);

trade.SetMarginMode();

trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());

trade.SetDeviationInPoints(Slippage);

//--- 이동 평균 지표 생성

IndicatorHandle=iMA(_Symbol,_Period,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);

if(IndicatorHandle==INVALID_HANDLE)

{

printf("iMA 지표 생성 에러");

return(INIT_FAILED);

}

//--- ok

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 틱 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick(void)

{

//--- 이미 포지션이 오픈된 경우 마감 조건을 점검하십시오

if(SelectPosition())

CheckForClose();

// 포지션 오프닝 조건 점검

CheckForOpen();

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 테스터 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

double OnTester()

{

//--- 사용자 정의 기준 최적화 값(높을수록 좋음)

double ret=0.0;

//--- 거래 결과를 배열로 얻기

double array[];

double trades_volume;

GetTradeResultsToArray(array,trades_volume);

int trades=ArraySize(array);

//--- 거래가 10번 미만인 경우, 양성 결과가 나오지 않습니다

if(trades<10)

return (0);

//--- 거래당 평균 실적

double average_pl=0;

for(int i=0;i<ArraySize(array);i++)

average_pl+=array[i];

average_pl/=trades;

//--- 단일 테스트 모드에 대한 메시지를 표시합니다

if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && !MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))

PrintFormat("%s: Trades=%d, Average profit=%.2f",__FUNCTION__,trades,average_pl);

//--- 이익 그래프에 대한 선형 회귀 비율을 계산

double a,b,std_error;

double chart[];

if(!CalculateLinearRegression(array,chart,a,b))

return (0);

//--- 회귀선에서 차트 편차의 오차를 계산

if(!CalculateStdError(chart,a,b,std_error))

return (0);

//--- 표준 편차에 대한 추세 이익 비율을 계산

ret=(std_error == 0.0) ? a*trades : a*trades/std_error;

//--- 사용자 정의 기준 최적화 값 반환

return(ret);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 거래에서의 수익/손실 배열 얻기 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetTradeResultsToArray(double &pl_results[],double &volume)

{

//--- 전체 거래 내역 요청

if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))

return (false);

uint total_deals=HistoryDealsTotal();

volume=0;

//--- 내역에서 거래 수에 따라 마진으로 배열의 초기 크기를 설정

ArrayResize(pl_results,total_deals);

//--- 거래 결과를 확정하는 거래 카운터 - 수익 또는 손실

int counter=0;

ulong ticket_history_deal=0;

//--- 모든 거래 살펴보기

for(uint i=0;i<total_deals;i++)

{

//--- 딜 선택

if((ticket_history_deal=HistoryDealGetTicket(i))>0)

{

ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry =(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_ENTRY);

long deal_type =HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_TYPE);

double deal_profit =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_PROFIT);

double deal_volume =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_VOLUME);

//--- 저희는 오직 거래 작업에만 관심이 있습니다

if((deal_type!=DEAL_TYPE_BUY) && (deal_type!=DEAL_TYPE_SELL))

continue;

//--- 수익/손실을 확정하는 거래만

if(deal_entry!=DEAL_ENTRY_IN)

{

//--- 거래 결과를 배열에 기록하고 거래량을 늘림

pl_results[counter]=deal_profit;

volume+=deal_volume;

counter++;

}

}

}

//--- 배열의 최종 규모 설정

ArrayResize(pl_results,counter);

return (true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 선형 회귀 계산 y=a*x+b |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CalculateLinearRegression(double &change[],double &chartline[],

double &a_coef,double &b_coef)

{

//--- 자료가 충분한지 확인

if(ArraySize(change)<3)

return (false);

//--- 누적 차트 배열 생성

int N=ArraySize(change);

ArrayResize(chartline,N);

chartline[0]=change[0];

for(int i=1;i<N;i++)

chartline[i]=chartline[i-1]+change[i];

//--- 이제 회귀 비율을 계산

double x=0,y=0,x2=0,xy=0;

for(int i=0;i<N;i++)

{

x=x+i;

y=y+chartline[i];

xy=xy+i*chartline[i];

x2=x2+i*i;

}

a_coef=(N*xy-x*y)/(N*x2-x*x);

b_coef=(y-a_coef*x)/N;

//---

return (true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 지정된 a 및 b에 대한 평균 제곱근 편차 계산 오류 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CalculateStdError(double &data[],double a_coef,double b_coef,double &std_err)

{

//--- 오차 제곱합

double error=0;

int N=ArraySize(data);

if(N<=2)

return (false);

for(int i=0;i<N;i++)

error+=MathPow(a_coef*i+b_coef-data[i],2);

std_err=MathSqrt(error/(N-2));

//---

return (true);

}