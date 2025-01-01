- StringAdd
StringReplace
문자열에서 발견된 모든 하위 문자열을 일련의 심볼로 바꿉니다.
|
int StringReplace(
Parameter
str
[in][out] 하위 문자열을 교체할 문자열.
find
[in] 교체를 희망하는 하위 문자열.
replacement
[in] 찾은 문자열 대신 삽입할 문자열.
반환값
이 함수는 성공 시 교체 횟수를 반환하고, 그렇지 않으면 -1입니다. 에러 코드를 받으시려면 GetLastError() 함수를 호출하십시오.
참고
함수가 성공적으로 실행되었지만 교체가 이루어지지 않은 경우(교체할 하위 문자열을 찾을 수 없음) 0을 반환합니다.
이 오류는 잘못된 str 또는 find 매개 변수 (빈 문자열 또는 초기화되지 않은 문자열, StringInit() 참조)로 인해 발생할 수 있습니다. 또한 메모리가 부족하여 교체를 완료할 수 없을 경우 오류가 발생합니다.
예:
|
string text="The quick brown fox jumped over the lazy dog.";
