문서화섹션
MQL5 リファレンス文字列関数StringReplace 

StringReplace

문자열에서 발견된 모든 하위 문자열을 일련의 심볼로 바꿉니다.

int  StringReplace(
   string&         str,              // 하위 문자열을 교체할 끈
   const string    find,             // 찾은 하위 문자열
   const string    replacement       // 검색된 위치에 삽입될 하위 문자열
   );

Parameter

str

[in][out]  하위 문자열을 교체할 문자열.

find

[in]  교체를 희망하는 하위 문자열.

replacement

[in]  찾은 문자열 대신 삽입할 문자열.

반환값

이 함수는 성공 시 교체 횟수를 반환하고, 그렇지 않으면 -1입니다. 에러 코드를 받으시려면 GetLastError() 함수를 호출하십시오.

참고

함수가 성공적으로 실행되었지만 교체가 이루어지지 않은 경우(교체할 하위 문자열을 찾을 수 없음) 0을 반환합니다.

이 오류는 잘못된 str 또는 find 매개 변수 (빈 문자열 또는 초기화되지 않은 문자열, StringInit() 참조)로 인해 발생할 수 있습니다. 또한 메모리가 부족하여 교체를 완료할 수 없을 경우 오류가 발생합니다.

예:

  string text="The quick brown fox jumped over the lazy dog.";
  int replaced=StringReplace(text,"quick","slow");
  replaced+=StringReplace(text,"brown","black");
  replaced+=StringReplace(text,"fox","bear");
  Print("Replaced: ", replaced,". Result=",text);
  
//  결과
//  교체됨: 3. Result=The slow black bear jumped over the lazy dog.
//

참고 항목

StringSetCharacter(), StringSubstr()