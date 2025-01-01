//+------------------------------------------------------------------+

//| 거래 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- 포지션이 있는지 확인하고 변경 시간을 표시합니다

if(PositionSelect(_Symbol))

{

//--- 추가 작업을 위해 포지션 ID를 받습니다

ulong position_ID=PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER);

Print(_Symbol," position #",position_ID);

//--- 1970년 1월 1일 이후 밀리세컨드 형태의 포지션 시간 수령

long create_time_msc=PositionGetInteger(POSITION_TIME_MSC);

PrintFormat("Position #%d POSITION_TIME_MSC = %i64 milliseconds => %s",position_ID,

create_time_msc,TimeToString(create_time_msc/1000));

//--- 1970년 1월 1일 이후 초 단위의 포지션의 최근 변화 시간 수령

long update_time_sec=PositionGetInteger(POSITION_TIME_UPDATE);

PrintFormat("Position #%d POSITION_TIME_UPDATE = %i64 seconds => %s",

position_ID,update_time_sec,TimeToString(update_time_sec));

//--- 1970년 1월 1일 이후 밀리세컨드 단위의 포지션의 최근 변경 시간 수령

long update_time_msc=PositionGetInteger(POSITION_TIME_UPDATE_MSC);

PrintFormat("Position #%d POSITION_TIME_UPDATE_MSC = %i64 milliseconds => %s",

position_ID,update_time_msc,TimeToString(update_time_msc/1000));

}

//---

}