사용자 지정 심볼에 대한 시장 수준 상태를 전달.. 브로커 서버에서 가격이 도착하는 것처럼 Depth of Market(시장 깊이)를 브로드캐스팅 할 수 있음.
bool CustomBookAdd(
매개변수
심볼
[in] 사용자 지정 심볼 이름.
books[]
[in] Depth of Marekt(시장 깊이) 상태를 완벽하게 설명하는 일련의 MqlBookInfo 유형 데이터(전체 구매 및 판매 요청). 지난 시장 수준 상태는 이전 시장 수준을 완전히 대체.
count=WHOLE_ARRAY
[in] 함수에 전달할 'books' 배열 요소의 수 기본적으로 전체 배열이 사용됩니다.
값 반환
성공하면 true, 그렇지 않으면 false. 오류에 대한 정보를 얻으려면 GetLastError() 함수를 호출.
주의
CustomBookAdd 기능은 플랫폼 인터페이스 또는 MarketBookAdd기능을 통해 Depth of Market(시장 깊이)을 여는 사용자 지정 심볼에만 사용할 수 있습니다.
Depth of Market을 삽입할 때, 심볼의 입찰 및 요청 가격은 업데이트되지 않습니다. CustomTicksAdd를 사용하여 최적의 가격 변경을 제어하고 틱에 넣어야합니다.
이 기능은 전송된 데이터의 정확성을 확인합니다: 유형, 가격 및 볼륨은 각 요소에 대해 표시되어야 합니다 또한 MqlBookInfo.volume 및 MqlBookInfo.volume_real은 0 또는 음수가 아니어야 합니다; 만약 두 볼륨이 모두 음수이면 오류로 간주됩니다.볼륨 중 하나 또는 둘 모두를 지정할 수 있습니다: 지정된 볼륨이나 양수인 볼륨이 사용됩니다.
volume=-1 && volume_real=2 — volume_real=2 가 사용될 것입니다
'books' 배열의 MqlBookInfo 요소 순서는 중요하지 않습니다. 터미널은 데이터를 저장할 때 스스로 가격을 기준으로 데이터를 정렬합니다.
데이터를 저장할 때 수신인 사용자 지정 심볼의 "Book depth" (SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH) 매개변수를 확인합니다. 전달된 Depth of Market에서 판매 요청 수가 이 값을 초과하면 초과 레벨이 폐기됩니다. 구매 요청도 마찬가지입니다.
'books' 배열의 샘플 채우기:
Depth of Market 상태
Filling books[]
books[0].type=BOOK_TYPE_SELL;
예를 들어:
//+------------------------------------------------------------------+
