현재 가격 반환을 위한 구조 (MqlTick)

이는 심볼의 최신 가격을 저장하기 위한 구조입니다. 현재 가격에 대해 가장 많이 요청되는 정보를 빠르게 검색할 수 있도록 고안되었습니다.

struct MqlTick

{

datetime time; // 마지막 가격 업데이트 시간

double bid; // 현재 입찰 가격

double ask; // 현재 호가

double last; // 마지막 거래 가격 (마지막)

ulong volume; // 현재 마지막 가격의 볼륨

long time_msc; // 가격 마지막 업데이트 시간(밀리초)

uint flags; // 틱 플래그

double volume_real; // 현재 마지막 가격의 볼륨(더 높은 정확도)

};

MqlTick 유형의 변수를 사용하면 SymbolInfoTick() 함수의 단일 호출 내에서 요구, 입찰, 마지막 가격 및 볼륨의 값을 얻을 수 있습니다.

이전 틱에 비해 변경 사항이 있는지 여부에 관계없이 각 틱에 대한 매개변수가 채워집니다. 따라서 틱 내역에서 이전 값을 검색할 필요 없이 과거 어느 순간에나 정확한 가격을 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 틱 도착 중에 입찰 가격만 변경되더라도 구조에는 이전 호가, 볼륨 등 다른 매개변수도 포함됩니다.

틱 플래그를 분석하여 정확히 변경된 데이터를 확인할 수 있습니다:

TICK_FLAG_BID – 입찰 가격이 변경된 틱

TICK_FLAG_ASK – 호가가 변경된 틱

TICK_FLAG_LAST – 마지막 거래 가격이 변경된 틱

TICK_FLAG_VOLUME – 볼륨이 변경된 틱

TICK_FLAG_BUY – 매수 거래의 결과로 나타난 틱

TICK_FLAG_SELL – 매도 거래의 결과로 나타난 틱

예:

void OnTick()

{

MqlTick last_tick;

//---

if(SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

{

Print(last_tick.time,": Bid = ",last_tick.bid,

" Ask = ",last_tick.ask," Volume = ",last_tick.volume);

}

else Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());

//---

}

추가 참조

구조 및 클래스, CopyTicks(), SymbolInfoTick()