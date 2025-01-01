DXTextureCreate

전달된 이미지에서 잘라낸 지정된 크기의 직사각형으로 2D 텍스처를 생성.

int DXTextureCreate(

int context,

ENUM_DX_FORMAT format,

uint width,

uint height,

const void& data[],

uint data_x,

uint data_y,

uint data_width,

uint data_height

);

매개변수

컨텍스트

[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.

서식

[in] ENUM_DX_FORMAT 열거에서 픽셀 색상 서식을 설정

너비

[in] 텍스처가 기준인 이미지의 폭.

높이

[in] 텍스처가 기준인 이미지의 높이.

데이터

[in] 텍스처가 기준인 이미지의 픽셀 배열.

data_x

[in] 텍스처를 만드는데 사용되는 직사각형의 X 좌표 (X 간격).

data_y

[in] 텍스처를 만드는데 사용되는 직사각형의 Y 좌표 (Y 간격).

data_width

[in] 텍스처를 만드는데 사용되는 직사각형의 폭.

data_height

[in] 텍스처를 만드는데 사용되는 직사각형의 높이.

값 반환

오류 발생 시 텍스처 핸들 또는 INVALID_HANDLE. 오류 코드를 받으려면 GetLastError() 기능을 호출해야 합니다.

주의

더 이상 사용되지 않는 생성된 핸들은 DXRelease() 기능에 의해 명시적으로 해제되어야 합니다.

ENUM_DX_FORMAT