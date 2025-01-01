MQL5 リファレンス変換関数StringToInteger
StringToInteger
함수는 숫자의 심볼 표시가 포함된 문자열을 long(정수) 유형의 숫자로 변환.
|
long StringToInteger(
매개변수
값
[in] 숫자를 포함하는 문자열.
값 반환
long 유형의 값.
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+
