문서화섹션
MQL5 リファレンス変換関数StringToInteger 

StringToInteger

함수는 숫자의 심볼 표시가 포함된 문자열을 long(정수) 유형의 숫자로 변환.

long  StringToInteger(
   string  value      // 문자열
   );

매개변수

[in]  숫자를 포함하는 문자열.

값 반환

long 유형의 값.

 

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 변환할 문자열
   string str = "12345.54321";
//--- 입력 문자열을 숫자로 긴 유형의 변수로 변환합니다.
   long converted=StringToInteger(str);
//--- 얻은 숫자를 분수 부분을 잘라서 저널에 표시합니다.
   PrintFormat("The string '%s' is converted to the integer number %I64d"strconverted);
   /*
   result:
   The string '12345.54321is converted to the integer number 12345
   */
  }

추가 참조

IntegerToString, Real types (double, float), Typecasting