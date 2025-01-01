MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLKernelFree
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLKernelFree
OpenCL 시작 함수를 제거합니다.
|
void CLKernelFree(
Parameter
kernel_name
[in] 커널 개체의 핸들.
반환값
없음. 내부 오류의 경우 _LastError의 값이 변경됩니다. 오류에 대해서는 GetLastError() 함수를 사용하십시오.