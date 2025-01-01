문서화섹션
MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLKernelFree 

OpenCL 시작 함수를 제거합니다.

void  CLKernelFree(
   int  kernel     // OpenCL 프로그램의 커널에 대한 핸들
   );

Parameter

kernel_name

[in]  커널 개체의 핸들.

반환값

없음. 내부 오류의 경우 _LastError의 값이 변경됩니다. 오류에 대해서는 GetLastError() 함수를 사용하십시오.